¿Qué impuestos tienen los seguros de coche?

A la hora de calcular seguros de coche en un simulador online y obtener el precio, a algunos automovilistas pueden asaltarles las dudas. ¿La cantidad reflejada en la herramienta incluye IVA? Además, ¿a esa cifra habrá que sumar recargos correspondientes a otros impuestos? Si es así, ¿cómo influyen estos últimos en el importe final del seguro?

¿Los seguros de coche tienen IVA?

En cuanto al denominado Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se trata de un tributo de naturaleza indirecta que grava el consumo. Por lo tanto, incrementa el precio de los productos y servicios adquiridos o contratados en función del tipo impositivo que se aplique. Actualmente, el más extendido en España es del 21%, contemplándose, además, los denominados tipos reducidos (10% y 4%) y especiales (5% y 0%).

En el caso de las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, desde la patronal Unespa explican que están exentas de IVA, pues así lo establece la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobada en 1992.

No obstante, observan los expertos del sector asegurador, las entidades deben satisfacer el IVA de los servicios que prestan a los asegurados. Como, por ejemplo, el envío de una grúa para trasladar un vehículo averiado o la reparación de un automóvil siniestrado en un taller. Y si dichas prestaciones se encarecen a causa de la subida del IVA, no es extraño que, tarde o temprano, dicho aumento repercuta en las primas.

Impuestos y recargos que se aplican a los seguros

Al margen del IVA, existen otros impuestos y recargos que influyen en el precio de los productos aseguradores:

Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS). En vigor desde 1997, se aplica a todos los riesgos y representa un gravamen del 8% en el precio neto de los seguros de coche.

En vigor desde 1997, se aplica a todos los riesgos y representa un gravamen del 8% en el precio neto de los seguros de coche. Recargo destinado al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Para muchos es un gran desconocido. Pero, gracias a este suplemento, los automovilistas están cubiertos ante riegos extraordinarios como los provocados por fenómenos naturales extremos o los derivados de hechos de incidencia política y social. De igual manera, indemniza los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o robados.

Recargo para la Liquidación de Entidades Aseguradoras (RLEA). Finalmente, este recargo supone el 0,15% de la prima de un seguro. Y su objetivo es que los acreedores (asegurados, beneficiarios, terceros, etc.) estén protegidos si una compañía cesa su actividad o se encuentra en concurso de acreedores.

¿Qué otros factores determinan la prima?

Si bien los citados impuestos y recargos inciden en el precio de los seguros de coche, no son decisivos a la hora de determinar la prima. En este sentido, el importe se fija en función de los datos personales y del vehículo aportados por el interesado; entre ellos, el código postal de residencia, la fecha de nacimiento y la antigüedad del permiso de conducción, las características del automóvil, etc. Y, obviamente, la modalidad elegida también condiciona el precio, puesto que no es lo mismo elegir un seguro a terceros básico que uno a todo riesgo.

Si la operación se realiza a través de Internet, la calculadora online mostrará un importe final que incluye los porcentajes relativos al Impuesto sobre Primas de Seguros y los recargos destinados tanto al Consorcio de Compensación de Seguros como a la Liquidación de Entidades Aseguradoras.