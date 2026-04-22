Primavera y polen: por qué abril es el peor mes para tu coche (y cómo protegerlo)

La llegada de la primavera trae consigo días más largos, temperaturas agradables y una amenaza silenciosa para los vehículos que circulan por las calles y carreteras españolas: el polen. Durante los meses de marzo y abril, la concentración de partículas en el aire alcanza sus niveles más altos del año y, aunque el debate suele girar en torno a las alergias, el impacto sobre la carrocería y los componentes del coche es un problema real que muchos conductores pasan por alto hasta que ya es demasiado tarde.

El polen no es simplemente polvo. Su composición orgánica y su capacidad para retener humedad lo convierten en un agente que, si permanece sobre la pintura el tiempo suficiente, puede dejar marcas difíciles de eliminar. Combinado con el rocío de la madrugada o con una lluvia ligera, el efecto se multiplica: se forma una capa pegajosa que actúa como un abrasivo suave sobre el acabado del vehículo.

Por qué el coche acumula más suciedad en abril que en cualquier otro mes

No es una percepción: en primavera, los coches se ensucian antes y con más intensidad. Las razones son varias.

Por un lado, la polinización de árboles como el ciprés, el plátano de sombra, la gramínea o el olivo coincide con las semanas centrales de marzo y abril, dependiendo de la zona geográfica. En ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia, los niveles de concentración polínica pueden ser extremadamente elevados durante días consecutivos.

Por otro, las lluvias intermitentes de primavera —más frecuentes que en verano— contribuyen a que el polen se adhiera a la carrocería en lugar de eliminarse. Una lluvia fina sobre un coche con capa de polen puede ser peor que no lloviera: el agua arrastra las partículas pero las fija en la pintura si no hay un lavado posterior.

A esto se suma el barro típico de las carreteras secundarias en esta época del año, el resurgir de los insectos (cuyas trazas son especialmente corrosivas para la pintura) y la suciedad acumulada durante el invierno en bajos y pasos de rueda.

Qué le hace el polen a la pintura (y cuándo empieza a ser un problema)

El daño no es inmediato, pero sí progresivo. El polen contiene proteínas y ácidos orgánicos que, en contacto con la humedad y el calor, pueden iniciar un proceso de degradación del barniz superficial de la pintura.

El problema se acelera cuando:

El coche está expuesto al sol con polen húmedo encima (el calor activa la reacción química).

con polen húmedo encima (el calor activa la reacción química). Se usa el limpiaparabrisas en seco para intentar retirar el polen del cristal (raya).

para intentar retirar el polen del cristal (raya). Se deja pasar más de 48–72 horas sin retirar la capa de polen acumulada tras una lluvia.

Las marcas más habituales son pequeñas manchas amarillentas o verdosas sobre el capó, el techo y el maletero —las zonas más expuestas— que en muchos casos requieren un pulido para eliminarse por completo si se han dejado actuar demasiado tiempo.

Cómo proteger el coche en primavera: medidas prácticas

1) Lavado frecuente, no ocasional

En época de polinización alta, un solo lavado semanal no siempre es suficiente. Si el coche amanece con una capa visible de polen, conviene actuar antes de que llegue el calor del mediodía. Un lavado de coche con aclarado a presión es más efectivo que intentar retirar el polen con un paño o con el limpiaparabrisas, ya que evita el efecto abrasivo de las partículas sobre la pintura.

2) Prioriza el prelavado

El paso más importante es el aclarado previo abundante, preferiblemente a presión, para desprender el mayor volumen de partículas antes de aplicar cualquier producto. Frotar directamente con esponja o gamuza sobre una capa de polen es contraproducente.

3) Atención especial a cristales y parabrisas

El parabrisas acumula polen en la zona inferior (junto a los limpiaparabrisas) y en los ángulos. Limpiar esta zona correctamente mejora la visibilidad, especialmente en días de lluvia o conducción nocturna. Cambiar el líquido limpiaparabrisas por uno de mayor calidad en primavera también marca diferencia.

4) Cera o sellador: un escudo extra

Aplicar una capa de cera o un sellador cerámico tras el lavado crea una barrera que dificulta la adhesión del polen y facilita su retirada en los lavados siguientes. No elimina el problema, pero lo reduce considerablemente.

5) Si puedes, evita aparcar bajo árboles

Especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana, cuando los niveles de concentración polínica son más altos y la humedad facilita la adhesión. Un aparcamiento cubierto o en zona despejada marca diferencia en esta época.

6) No olvides el interior

Las partículas de polen también entran en el habitáculo a través del sistema de ventilación. Revisar y cambiar el filtro de habitáculo al inicio de la primavera es una medida básica que muchos conductores pasan por alto y que mejora la calidad del aire interior, especialmente para quienes tienen alergia.

Abril no es solo el mes de la alergia: también es el mes en el que el coche trabaja más y recibe más agresiones externas. Un protocolo sencillo —lavado frecuente, prelavado a presión, cera de protección y filtro de habitáculo revisado— es suficiente para llegar al verano con la pintura en buen estado y sin sorpresas.