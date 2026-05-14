El Nissan JUKE: del Concept Qazana al futuro eléctrico del icono del segmento B-SUV

Pocos modelos han definido un segmento como lo hizo el Nissan JUKE. Desde su revolucionario debut como prototipo en 2009 hasta su evolución hacia la electrificación total, el JUKE se ha consolidado como uno de los SUVs compactos más influyentes y reconocibles del mercado europeo.

2009: Qazana Concept, el origen de una revolución

La historia del JUKE comienza en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2009, donde Nissan presentó el Qazana Concept, un vehículo que rompía con todos los esquemas del diseño convencional. Inspirado en el mundo de las motocicletas, el Qazana proponía una interpretación del concepto SUV en tamaño compacto: atrevido, dinámico y altamente emocional.

Su diseño, con ópticas divididas, pasos de rueda marcados y una silueta coupé elevada, anticipaba lo que se convertiría en una nueva categoría dentro del mercado: el crossover urbano de carácter deportivo.

2010: nace el Nissan JUKE, el pionero del B-SUV

En 2010, el JUKE llegó al mercado europeo, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno. Fue uno de los primeros en combinar las dimensiones de un utilitario con la estética y la posición de conducción de un SUV, abriendo el camino para una categoría que hoy domina el mercado.

El primer JUKE destacaba por un diseño radicalmente diferente, una experiencia de conducción ágil y divertida, y por traer al segmento tecnologías innovadoras, como el sistema Nissan Dynamic Control System.

Fabricado en Sunderland (Reino Unido), el modelo superó el millón de unidades producidas en pocos años, consolidando su éxito a nivel global.

2019: segunda generación, más tecnología y madurez

En 2019, Nissan presentó la segunda generación del JUKE, manteniendo su ADN disruptivo, pero evolucionando hacia un producto más tecnológico, refinado y espacioso. Entre sus principales avances se encuentran un diseño más musculoso pero claramente identificable, un interior de mayor calidad y con más contenido tecnológico, sistemas de seguridad y asistencia a la conducción y mejoras en la habitabilidad y eficiencia.

2020: electrificación y transición energética

En línea con la estrategia global de electrificación de Nissan, el JUKE ha mejorado en eficiencia y reducción de emisiones, gracias a la llegada de la motorización híbrida a la gama.

Este proceso ha sentado las bases para el siguiente gran salto en su historia.

El futuro: Nissan JUKE 100% eléctrico

Nissan ha confirmado recientemente la llegada de una versión 100% eléctrica del JUKE, que marcará un nuevo capítulo en la evolución del modelo.

Este futuro JUKE eléctrico combinará el diseño icónico y atrevido que define al modelo con las ventajas de la movilidad cero emisiones.

El nuevo modelo recogerá las tecnologías derivadas de la experiencia de Nissan en vehículos eléctricos, pionero en el mercado con modelos como el LEAF y Ariya

La electrificación del JUKE responde al compromiso de Nissan con una movilidad más sostenible y a su ambición de acelerar la transición hacia un futuro electrificado en Europa.

Un icono que sigue evolucionando

Desde el atrevido Qazana Concept hasta el anunciado JUKE eléctrico, este modelo representa la capacidad de Nissan para anticiparse a las tendencias, desafiar lo establecido y conectar emocionalmente con los clientes.

Más de una década después de su lanzamiento, el JUKE sigue siendo un símbolo de innovación, diseño y diferenciación dentro del segmento B-SUV, y se prepara para afrontar una nueva era sin perder su esencia.