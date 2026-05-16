Llega el nuevo MG4 Urban con una financiación ultra baja de tan solo 2’99%

La marca automovilística MG, vuelve a tomar la iniciativa con una nueva acción destinada a acercar la movilidad eléctrica de última generación a todos los públicos. El nuevo MG4 Urban añade a sus accesibles tarifas, y a las ayudas de la marca, un nuevo incentivo de compra: una financiación a un tipo de interés muy bajo, de solo el 2,99%..

Con todo ello, el nuevo MG4 Urban no solo está disponible a partir de 16.790 euros con las ayudas del Plan Auto+ y todos los descuentos de la marca aplicados, 2.500 € de plan MG Muévete, 1.125 € del plan Made for Europe y 575 €, CAE; sino que también tiene un precio total financiado, 19.365 euros, sin igual en el mercado. Además, los clientes de MG reciben el importe de las ayudas de forma inmediata en el momento de la compra, mediante un préstamo al consumo al 0% de tipo de interés.

La gama del nuevo modelo 100% eléctrico de MG está compuesta por el MG4 Comfort 43 kWh, disponible a partir de 16.790 euros con todos los descuentos y ayudas aplicados. MG4 Comfort 54 kWh, a partir de19.290 euros, y MG4 Premium 54 kWh,desde 22.290 euros. Todos ellos ofrecen una propuesta única para las familias españolas, con una combinación de accesibilidad, espacio interior, capacidad de carga, prestaciones, autonomía, velocidad de carga, equipamiento y seguridad que no tienen competencia en su segmento.

MG4 Urban: un eléctrico para todo y para todos

El nuevo MG4 Urban mide 4.395 mm de largo, 1.842 mm de ancho y 1.549mm de alto, con una amplia batalla de 2.750 mm. Estas generosas dimensiones y el inteligente diseño de la carrocería le permite ofrecer un amplio espacio interior. Es el único modelo del mercado de su categoría de precio que está homologado para 5 pasajeros, ofrece una cómoda habitabilidad para cinco adultos, y dispone de un maletero de más de 500 litros.

Disponible con dos capacidades de batería, de 43 o 54 kWh, ofrece unas autonomías homologadas de 325 y 418 kilómetros. Los 82 kW de potencia máxima de carga le permiten recargar del 10 al 80% en solo 28 minutos. Con un potente motor de 110 kW (149 CV) y 250 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en solo 9,6 segundos. Su competitivo precio y su bajo coste energético (una recarga completa doméstica con tarifa nocturna cuesta alrededor de 3 euros), le convierten en una de las opciones de movilidad más económicas para las familias.

El nuevo eléctrico de MG incorpora tecnologías poco habituales en su segmento, como el sistema de climatización con bomba de calor, o el de carga para dispositivos externos V2L. Además, ofrece un equipamiento tecnológico y de seguridad que tampoco tiene parangón en su categoría. El equipamiento de serie incluye, desde la versión básica (Comfort), llantas de aleación, luces automáticas, display digital de 7 pulgadas y pantalla central de 12,8 pulgadas, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás, sistema de navegación, conectividad con Car Play y Android Auto sin cables y app MG iSmart; entre otros elementos.

Como todos los coches con el emblemático logo de MG, el MG4 EV Urban ofrece un excelente comportamiento tanto en la ciudad como en autopistas o carreteras secundarias, con un chasis optimizado para lograr un equilibrio entre respuesta de conducción, confort en el viaje, control del ruido y disfrute de la conducción.

El MG4 EV Urban ha obtenido la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP. El 90 por ciento de su carrocería está fabricada con acero de alta o de ultra alta resistencia, cuenta con 7 airbags de serie, y su paquete de baterías cuenta con celdas ultra seguras, sistemas de advertencia activos, y avanzados sistemas de refrigeración y de aislamiento térmico. Como todos los modelos de la gama MG, todas las versiones equipan el paquete MG PIlot, que incluye 16 sistemas avanzados de asistencia a la conducción.