Ford presenta el pick-up más capaz del Planeta: el Ford Ranger Super Duty

El Ford Ranger, lleva mucho tiempo siendo el referente de los pick-ups en Europa, liderando las listas de ventas durante once años consecutivos, y casi la mitad de todos los pick-ups vendidos en la región el año pasado llevaban el emblema de Ford en la parrilla

La nueva cumbre de esa capacidad es el Ford Ranger Super Duty. Se trata del Ford Ranger más resistente jamás fabricado, diseñado para operadores que transportan y remolcan cargas más pesadas en lugares de difícil acceso. Esto es lo que se necesitó para rediseñar el icono moderno de Ford, de modo que pudiera asumir los trabajos más duros del continente.

Super Duty es un nombre nuevo en Europa. ¿Qué significa y a quién va dirigido?

Es nuevo en Europa, pero Super Duty ha sido durante décadas la denominación de los pick-ups más capaces de Ford en Norteamérica, y recientemente ha causado gran expectación en la región de Asia-Pacífico cuando se lanzó el Ford Ranger Super Duty en paises como Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y, próximamente, Sudáfrica. Es la forma en que los clientes pueden reconocer los vehículos que ha diseñado Ford para transportar y remolcar las cargas más pesadas en las condiciones más duras.

El nuevo Ranger Super Duty, está propulsado por un motor turbodiésel V6 de 3.0 litros y la caja de cambios automática de 10 velocidades, que se han reajustado para adaptarse mejor a las cargas pesadas y a la conducción todoterreno prolongada. También se ha aumentado la refrigeración en un 25 % y se ha incorporado de serie un depósito de combustible de 130 litros para que los clientes puedan desplazarse o alimentar herramientas y equipos durante más tiempo. Con tanta capacidad a su disposición, los clientes no deberían tener que renunciar a lo que transportan ni a dónde van.

La distancia al suelo es de casi 300 mm, y se ha aumentado la profundidad de vadeo a 850 mm, aunque en las pruebas de resistencia se fué mucho más allá para ver de lo que era capaz el Ford Ranger Super Duty una y otra vez.

El sistema inteligente de tracción total, evalúa constantemente las condiciones para poder aplicar automáticamente el par donde se necesita y mantener en movimiento un pick-up cargado. Sigue disponiendo de diferentes modos de conducción para adaptarse a las condiciones cambiantes, y se han añadido nuevos diferenciales delanteros.

El Ford Ranger Super Duty, ocupa un nicho tan especializado del mercado que las conversiones a medida serán habituales, por lo que se han incorporado al pick-up características que simplifican el proceso de conversión. Por ejemplo, los sensores traseros y las cámaras de los sistemas de asistencia al conductor se han agrupado en una sola barra para minimizar la obstrucción y el trabajo eléctrico.

A lo largo de todo el proceso de desarrollo, el objetivo era claro: el Ranger Super Duty debía ser capaz de llegar a donde llega un Ranger estándar, pero con la capacidad de cargar más de 1.000 kg extra.