Santana Motors refuerza en Linares la formación de su Red Comercial y de Postventa, centrada en el modelo Santana 400

Santana Motors, la empresa que comercializa y distribuye a nivel internacional los vehículos fabricados en la histórica Santana Factory de Linares (Jaén), ha celebrado en Linares unas jornadas de formación dirigidas a los equipos de ventas y postventa de su red de concesionarios, con el objetivo de reforzar el conocimiento del nuevo Santana 400, consolidar los procesos de trabajo de la marca y avanzar en una experiencia de cliente coherente, profesional y homogénea en todo el territorio.

Durante varios días, los equipos participantes han trabajado en torno a tres ejes principales: el producto, la identidad de marca y la relación con el cliente. La formación ha permitido profundizar en las características del nuevo Santana 400, en los argumentos comerciales del modelo y en los procedimientos de atención y servicio que acompañan su llegada al mercado.

Además, todos los participantes en las tres jornadas tuvieron la oportunidad de experimentar las capacidades del Santana 400 en una ruta que combinó tramos de carretera y caminos de diferente tipología, disfrutando de los paisajes del entorno de Linares, en la provincia de Jaén. Esta actividad permitió comprobar de primera mano el comportamiento del vehículo en distintos escenarios de uso, reforzando el conocimiento técnico y comercial del modelo de cara a su presentación al cliente.

La formación como pilar estratégico de la red

Para Santana, la formación de su red constituye una herramienta estratégica. La marca entiende que una red preparada, rentable y comprometida resulta esencial para garantizar la calidad de servicio y responder a las expectativas de quienes eligen un vehículo Santana. En este sentido, estas jornadas han servido para alinear criterios, reforzar procesos y acompañar a los concesionarios en el desarrollo de esta nueva etapa.

Linares, eje institucional y territorial del proyecto Santana

El encuentro también ha tenido un importante componente institucional y territorial. Santana ha querido agradecer el apoyo constante del Ayuntamiento de Linares y de su alcaldesa, Auxi del Olmo, así como la colaboración de Raúl Caro, primer teniente de alcalde. La compañía también ha destacado la implicación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares y de su gerente, María Jerez Carrillo, cuya colaboración ha contribuido al desarrollo de estas jornadas.

Santana mantiene un vínculo histórico con Linares, ciudad en la que se encuentran sus raíces y desde la que la marca proyecta ahora su futuro. La celebración de este evento en Linares refuerza ese compromiso y sitúa a la red de concesionarios como una pieza clave en la consolidación del nuevo proyecto.