El nuevo Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé: rendimiento con potencia al máximo y emocionante experiencia de conducción

El Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé redefine el rendimiento: con potencia extrema, un rendimiento continuo sin igual, una dinámica de conducción altamente precisa y una experiencia de conducción intensiva y emocionante de AMG, el deportivo de cuatro puertas eleva el rendimiento y el placer al volante a un nuevo nivel. El coupé de 4 puertas está basado en la plataforma de alto rendimiento AMG.EA (AMG electric arquitecture) y en consecuencia subraya el espíritu pionero de Affalterbach con numerosos primeros logros mundiales.

El eje central de esto es un concepto de sistema de propulsión desarrollado y diseñado estrictamente para alto rendimiento, que se utiliza por primera vez en un vehículo eléctrico de producción en serie. Utiliza una nueva tecnología de motor eléctrico altamente innovadora, los llamados motores de flujo axial, combinados con una batería de alto rendimiento. El resultado es una unidad de propulsión que no solo ofrece la potencia máxima de forma impresionante, sino que también puede recurrir a ella de forma repetida y continua, elevando así el estándar en el segmento de alto rendimiento. Mercedes-AMG demostró la capacidad de esta tecnología el año pasado con el espectacular récord de conducción del CONCEPT AMG GT XX en Nardó, Italia. El demostrador tecnológico corrió más de 40.000 kilómetros en siete días y 13 horas, literalmente dando la vuelta al mundo en ocho días», y pulverizó un total de 25 récords de larga distancia en el proceso.

El nuevo modelo se ofrecerá con dos potentes trenes motrices al inicio de pedidos: el Mercedes-AMG GT 63 4 puertas y el Mercedes-AMG GT 55 4 puertas.

Datos clave

El nuevo Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé es una obra maestra de la ingeniería. Multitud de innovaciones y primicias mundiales ofrecen a los clientes más rendimiento, emoción y placer al volante que nunca antes.

Impulsados por un concepto revolucionario: Por primera vez en un vehículo de producción en serie totalmente eléctrico, se utilizan los llamados motores de flujo axial. El deportivo utiliza tres de estos motores eléctricos altamente innovadores: dos en el eje trasero y uno en la parte delantera. Juntos, liberan una potencia del sistema de hasta 860 kW (1.169 hp). Esto se complementa con un concepto de batería de alto rendimiento que no solo garantiza una potencia enorme sino también disponible repetidamente, junto con una absorción de energía impresionantemente rápida y una alta densidad de potencia.

Rendimiento impresionante: el sprint de 0 a 100 km/h se logra en solo 2,1 segundos, mientras que el vehículo necesita solo 6,4 segundos para acelerar de 0 a 200 km/h. La velocidad máxima es de 300 km/h (con paquete opcional para el conductor).

Velocidad de carga impresionante: el nuevo Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé no solo es rápido en la carretera, sino también en la estación de carga. Gracias a una capacidad de carga de 600 kW, se pueden recargar más de 460 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Para el ciclo típico de carga del 10 al 80 % de estado de carga (SoC), solo se requieren 11 minutos.

Emoción programada para la conducción V8: quienes aman los motores V8 adorarán este coche. Con el programa de conducción «AMGFORCE Sport+», el Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé ofrece un espectáculo sonoro V8 auténtico y característico de AMG, junto con una experiencia háptico e inmersiva que incluye interrupciones de tracción durante los cambios de marcha simulados. Una pantalla adaptada para el conductor perfecciona la percepción de un deportivo V8 de alto rendimiento. Difícil de describir, pero aún más impresionante de experimentar. Con este modo activado, se siente y suena como si estuvieras en un V8 de alta potencia.

Dinámica de conducción a nivel profesional: con el AMG Race Engineer, los pilotos más ambiciosos pueden adaptar aún más la dinámica del Mercedes-AMG GT Coupé a su estilo de conducción. Gracias a hardware y software inteligentemente conectados, la respuesta, la tracción y el comportamiento en las curvas pueden controlarse con precisión. De este modo, el AMG RACE ENGINEER afina la agilidad y catapulta la experiencia de conducción a un nuevo nivel impresionante.

Aerodinámica activa: para transferir óptimamente la potencia salvaje a la carretera, la aerodinámica del coupé de 4 puertas se adapta a una velocidad fulminante a cualquier situación de conducción, para lograr la máxima dinámica y eficiencia. El Coupé de 4 puertas presenta varios desarrollos innovadores: 2 elementos aerodinámicos activos de AEROKINETICS y el difusor trasero activo de AEROKINETICS.