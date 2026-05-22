Comienza en Gijón el 20º Congreso de la CETM, con la reivindicación del papel estratégico del transporte de mercancías por carretera

20º Congreso de la CETM
20º Congreso de la CETM
Archivado en: Gijón | Novedades

El 20º Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), ha arrancado este miércoles en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, con una llamada clara al reconocimiento del papel estratégico del transporte de mercancías por carretera y a la necesidad de situar al sector “en el lugar que le corresponde”, tal y como recoge el lema de esta edición.

La jornada ha comenzado con la celebración de la Asamblea General de la CETM, en la que sus asociados han abordado los principales asuntos que preocupan a las empresas y autónomos del transporte de mercancías por carretera.

El presidente de la CETM, Carmelo González, ha aprovechado la ocasión para agradecer la presencia de todos los asociados que se han desplazado hasta Gijón para existir a la 20º edición del Congreso: “Estoy seguro de que este congreso va a ser un éxito y va

a ser la muestra de la fuerza que tiene el sector”, ha afirmado.

Asimismo, durante el encuentro ha anunciado la adhesión de ATFRIE (Asociación Española de Empresarios de Transportes Bajo Temperatura Dirigida) para unir a todos los miembros del transporte frigorífico en la CETM y aunar fuerzas.

Con esta primera jornada, la CETM inicia una edición especialmente significativa de su Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, que durante tres días convertirá a  Gijón en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del transporte de mercancías por carretera.

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