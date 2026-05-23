Nuevo Honda Prelude: un coupé híbrido que proporciona una experiencia de «Deslizamiento Ilimitado»

Combinando la elegancia y el rendimiento de los planeadores modernos con la ambición de Honda de convertir los sueños en realidad a través de la ingeniería moderna, el nuevo coupé deportivo Honda Prelude incorpora el avanzado sistema de propulsión híbrido e:HEV junto al innovador Honda S+ Shift y un diseño elegante para proporcionar a conductores y pasajeros una experiencia de ‘Unlimited Glide’, (Deslizamiento Ilimitado).
Para dar vida a esta filosofía única, así como para celebrar las primeras entregas del modelo en Europa, Honda ha lanzado al aire un planeador remolcado por el nuevo coupé deportivo. Con su sistema de propulsión e:HEV de 184 CV, sostenible, eficiente y a la vez emocionante, el Prelude remolcó sin esfuerzo el planeador hasta el aire, sin necesitar más que un gancho de remolque especialmente adaptado.
Gracias a la convicción de Honda de hacer realidad los sueños de sus clientes e ingenieros, se pudo alcanzar su objetivo de crear un deportivo que se comportara como un planeador de alas largas, ofreciendo una experiencia elegante y sin esfuerzo que hiciera que los ocupantes no quisieran que el viaje terminara nunca.
Y también, gracias a una atractiva combinación de maniobrabilidad y dinámica de conducción estimulantes, el nuevo Prelude e:HEV ofrece una experiencia al volante que recuerda al vuelo acrobático. Con su postura ancha y baja, la tecnología de suspensión del Civic Type R, los amortiguadores adaptativos y la última versión del Agile Handling Assist (AHA) de Honda, conductor y acompañantes pueden experimentar el «placer de conducir» que siempre ha caracterizado al Prelude.
El nuevo Prelude también incorpora el sistema de propulsión híbrido e:HEV de Honda, desarrollado a partir de más de 25 años de experiencia en tecnología híbrida. Al combinar un motor de gasolina de 2.0 litros con la innovadora transmisión de doble motor eléctrico de la marca, este sistema de propulsión con 315 Nm de par motor aúna una respuesta emocionante para el conductor y una entrega de potencia ágil, con una excelente eficiencia y un refinamiento sobresaliente que evoca la potencia sin esfuerzo de un planeador impulsado por corrientes térmicas y fuertes vientos.
La filosofía del planeador se extiende al habitàculo, que ha sido diseñado para ofrecer una sensación de control centrada en el conductor y una visibilidad excepcional. Con materiales de alta calidad y una disposición despejada, permite a los ocupantes disfrutar de la libertad de ‘Unlimited Glide’ en cada trayecto, así como experimentar el compromiso de Honda con su filosofía «Your Dreams Engineered».