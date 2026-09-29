La familia ID. crece con los nuevos ID. Polo e ID.3 Neo

La estrategia de electrificación de Volkswagen alcanza un punto de inflexión marcado por la madurez técnica y la escucha activa a sus conductores. Con el lanzamiento de dos propuestas clave dentro de su oferta cero emisiones, el fabricante alemán consolida una arquitectura más sólida y eficiente. Por un lado, el nuevo Volkswagen ID. Polo se sitúa como la opción de acceso diseñada para democratizar la movilidad urbana sostenible; por otro, el Volkswagen ID.3 Neo evoluciona el concepto de compacto en el segmento C, celebrando su estreno mundial tras actualizar profundamente su diseño, ergonomía y rendimiento técnico.

Esta renovación resuelve los aspectos más criticados en las primeras fases de la gama eléctrica de la marca. El resultado es una propuesta caracterizada por una interacción mucho más intuitiva, una gestión de baterías optimizada y mejoras sustanciales en autonomía y tiempos de recarga.

Volkswagen ID. Polo: Democratización y eficiencia en formato urbano

El Volkswagen ID. Polo abre la posibilidad de pedir su variante con batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh o la superior de 52 kWh (netos). Ambas configuraciones están pensadas para cubrir tanto las necesidades de coste de adquisición como de autonomía de los clientes, en función de sus preferencias.

El nuevo Volkswagen ID. Polo presenta una oferta muy completa y versátil, diseñada para adaptarse a las necesidades de todos los clientes. Su gama mecánica y de equipamiento se estructura principalmente en torno a dos opciones de batería:

Batería de 37 kWh: En estaciones de carga rápida de corriente continua, permite recuperar del 10 al 80 % de energía en unos 24 minutos con una potencia de carga de hasta 90 kW. Esta opción se articula en tres niveles de acabado: Trend: es la puerta de entrada a la gama. Equipa un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) que ofrece hasta 323 km de autonomía WLTP. Incluye de serie faros LED, llantas de acero de 17 pulgadas, Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, pantalla central de 12,9 pulgadas, control de crucero adaptativo ACC, climatizador Air Care Climatronic, sensores traseros de aparcamiento y capacidad de carga ultrarrápida y bidireccional. Life: amplía las opciones mecánicas ofreciendo dos alternativas. Por un lado, mantiene el motor de 85 kW (116 CV) del acabado Trend (alcanzando hasta 322 km de autonomía WLTP) y, por otro, añade un motor de 99 kW (135 CV) que eleva la autonomía hasta los 331 km. A nivel de equipamiento, suma llantas de aleación Edinburgh de 17 pulgadas, cámara trasera Rear View, sensores delanteros, acceso Keyless Access, cargador inalámbrico y control de crucero adaptativo, entre otras funcionalidades. Style: la versión más equipada se asocia al motor de 99 kW (135 CV) para ofrecer hasta 327 km de autonomía. Destaca por sus faros matriciales LED IQ.LIGHT, logotipos VW delanteros y traseros iluminados, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, asientos deportivos confort calefactados y volante calefactable.

En estaciones de carga rápida de corriente continua, permite recuperar del 10 al 80 % de energía en unos 24 minutos con una potencia de carga de hasta 90 kW. Esta opción se articula en tres niveles de acabado: Batería de 52 kWh: es la variante orientada al alto rendimiento y a los trayectos más largos. Está disponible para las versiones Life y Style, y esta opción se combina con un potente motor que alcanza los 155 kW (211 CV), permitiendo disfrutar de una autonomía extendida de hasta 453 km (WLTP).

Adicionalmente a estas versiones, durante un tiempo limitado estarán disponibles las exclusivas versiones de lanzamiento 1st Edition, una oportunidad única con la que te puedes ahorrar hasta 4.400 € en equipamiento de regalo.

Volkswagen ID.3 Neo: El salto cualitativo del compacto eléctrico

El Volkswagen ID.3 Neo representa una profunda renovación basada en el lenguaje de diseño «Pure Positive» y en el concepto «True Volkswagen«. Estéticamente estrena un frontal rediseñado con banda luminosa continua y logotipo iluminado, además de pintar el techo, el alerón y el portón en el color de la carrocería para proyectar una figura más dinámica.

Su nuevo sistema de propulsión de alta eficiencia ofrece un mayor par y menor consumo energético, comercializándose en tres niveles de potencia (125 kW / 170 CV, 140 kW / 190 CV y 170 kW / 231 CV) combinados con tres tamaños de batería netos:

50 kWh : configuración estándar del acabado Life asociada al motor de 125 kW, con carga rápida en corriente continua de hasta 105 kW de forma sostenida.

: configuración estándar del acabado asociada al motor de 125 kW, con carga rápida en corriente continua de hasta 105 kW de forma sostenida. 58 kWh : disponible de forma opcional en acabados Life y Style con el motor de 140 kW, manteniendo una potencia de carga en corriente continua de hasta 105 kW.

: disponible de forma opcional en acabados y con el motor de 140 kW, manteniendo una potencia de carga en corriente continua de hasta 105 kW. 79 kWh: la opción de mayor rango asociada al motor de 170 kW. Permite alcanzar una autonomía de hasta 625 km (WLTP) y admite una potencia de carga rápida en corriente continua de hasta 183 kW.

Ergonomía, tecnología e interiorismo redefinido

El aspecto donde más se percibe el salto de calidad es en el habitáculo. Ambos modelos estrenan materiales de mayor calidad percibida y una disposición limpia que rescata botones de fácil agarre y mandos ergonómicos autoexplicativos. El volante multifunción ha sido completamente rediseñado con una estructura definida y un aro achatado en la parte superior e inferior.

En conectividad, el sistema de infoentretenimiento Innovision integra un Digital Cockpit de 10,25 pulgadas (26 cm) y una pantalla central de 12,9 pulgadas (32,8 cm) con gráficos fluidos y una nueva tienda de aplicaciones en el In-Car Shop. En materia de asistentes, incorporan la función de conducción con un solo pedal (One-Pedal Driving) y el sistema Connected Travel Assist con reconocimiento de semáforos.

En el apartado de equipamiento opcional figuran el Head-up Display con realidad aumentada, asientos ergoActive con función de masaje y memoria, techo panorámico de cristal, visión periférica Area View de 360 grados y un sistema de sonido premium Harman Kardon de hasta 480 W con amplificador de 12 canales y subwoofer.

Funcionalidad eléctrica: Vehicle-to-Load (V2L)

Tanto el ID. Polo como el ID.3 Neo incorporan la tecnología de carga bidireccional Vehicle-to-Load (V2L). Esta función permite suministrar energía directamente desde la batería de alto voltaje a dispositivos externos, como barbacoas eléctricas, herramientas o e-bikes, con una potencia de hasta 3,6 kW.

Comparativa del ID. Polo y el ID.3 Neo

Característica Volkswagen ID. Polo Volkswagen ID.3 Neo Gama de potencia 85 kW (116 CV) / 99 kW (135 CV) / 155 kW (211 CV) 125 kW (170 CV) / 140 kW (190 CV) / 170 kW (231 CV) Capacidades de batería (Neta) 37 kWh /52 kWh 50 kWh / 58 kWh / 79 kWh Autonomía WLTP máxima Hasta 453 km (batería 52 kWh) Hasta 625 km (batería 79 kWh) Potencia de carga DC 90 kW (37 kWh) / 105 kW (52 kWh) 105 kW (50/58 kWh) / 183 kW (79 kWh) Tiempo de carga DC (10-80 %) ~24 minutos ~29 minutos Tecnología V2L De serie (Hasta 3,6 kW) De serie (Hasta 3,6 kW) Pantalla central / Cuadro digital 12,9″ / 10,25″ 12,9″ (32,8 cm) / 10,25″ (26,0 cm)

La ampliación de la familia ID. demuestra la madurez eléctrica del fabricante alemán. El ID. Polo facilita el acceso a la movilidad cero emisiones con una tarifa competitiva y una elevada dotación tecnológica, mientras que el ID.3 Neo establece una nueva referencia en la categoría compacta gracias a su superior autonomía, velocidad de carga e interiorismo ergonómico.