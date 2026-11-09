Škoda Peaq: récord mundial con 936 km de autonomía en un SUV eléctrico de siete plazas

La movilidad eléctrica sigue superando barreras y la marca checa Škoda acaba de protagonizar una de las demostraciones más llamativas del sector. Su nuevo SUV familiar de siete plazas ha conseguido superar los 900 kilómetros con una sola carga, lo que significa un récord mundial que pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la eficiencia de los vehículos eléctricos actuales.

Se trata del Nuevo Škoda Peaq, un modelo diseñado con la tecnología más avanzada de la marca. Como el SUV más grande y buque insignia de la firma, ofrece una gran capacidad para toda la familia, equipamiento innovador y un alcance pensado para hacer más sencillos tanto los trayectos diarios como los viajes de larga distancia.

La hazaña de Škoda se ha conseguido al completar 936 kilómetros sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de recarga. El recorrido se realizó con un consumo medio de apenas 9,2 kWh por cada 100 km, una cifra inalcanzable hasta ahora y que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que se trata de un automóvil de siete plazas. El resultado fue certificado por TÜV SÜD, organismo independiente encargado de verificar este tipo de pruebas.

Detrás del desafío estuvieron dos empleados de Škoda, que decidieron poner a prueba las posibilidades del modelo y llevar su tecnología al límite. El resultado superó en un 45 % la autonomía homologada de 647 kilómetros según el ciclo WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros).

Un SUV familiar preparado para una nueva etapa

Más allá del récord, el Peaq quiere convertirse en un referente dentro de los SUV eléctricos de gran tamaño. Su configuración de siete plazas permite responder a las necesidades de las familias que buscan espacio y versatilidad sin renunciar al progresismo de la electrificación en la industria del automóvil.

Otras de sus novedades residen en la carga bidireccional, que permite intercambiar energía con dispositivos externos y otros sistemas compatibles, y el techo panorámico inteligente, capaz de regular la entrada de luz. Son soluciones que refuerzan su carácter tecnológico y práctico.

La acogida comercial también respalda las expectativas, pues desde la compañía checa aseguran que han recibido más de diez mil pedidos. Esta cifra refleja la buena aceptación del modelo llamado a convertirse en su buque insignia.

En Canarias a partir de noviembre

El mercado canario también se prepara para recibir esta nueva propuesta de movilidad eléctrica. Las primeras unidades del Škoda Peaq estarán disponibles en Canarias a partir de finales de noviembre. De esta manera, se acerca a los conductores del archipiélago un vehículo pensado para combinar desplazamientos urbanos, viajes familiares y trayectos de larga distancia. En un entorno como el isleño, donde se combinan todo tipo de desplazamientos y terrenos, consiste en una solución de movilidad muy óptima.

El récord de 936 kilómetros no significa que esa distancia sea la habitual en carretera, pero sí constituye una demostración excepcional de eficiencia. Con espacio para siete ocupantes, tecnologías avanzadas y una autonomía homologada muy amplia, el Peaq representa un paso importante en la evolución de los SUV eléctricos familiares. Esta hazaña evidencia que la movilidad eléctrica continúa ampliando sus posibilidades y que los viajes en familia encuentran ahora menos limitaciones.