Máxima eficiencia, puro diseño: nuevo Audi A2 e-tron

Audi ha recuperado uno de sus nombres más emblemáticos y vanguardistas para transformarlo en su nuevo referente de eficiencia dentro de la movilidad eléctrica compacta. El Audi A2 e-tron irrumpe en el mercado con una propuesta clara y ambiciosa: combinar cifras técnicas de primer nivel con una experiencia de conducción perfectamente adaptada al uso diario del usuario europeo.

Cifras récord en el segmento de la electrificación compacta

Los datos técnicos de este nuevo compacto eléctrico son rotundamente elocuentes. En su configuración más eficiente, el vehículo homologa un consumo de tan solo 12,8 kWh/100 km según el ciclo WLTP, lo que lo convierte en el modelo de producción en serie de Audi que menos energía consume hasta la fecha.

A esta cifra histórica se suma una autonomía de hasta 646 kilómetros en la versión de mayor alcance, eliminando cualquier tipo de ansiedad por la recarga en trayectos de larga distancia. Estos logros no son fruto de un ejercicio de laboratorio aislado, sino de una trabajada aerodinámica con un coeficiente Cx de 0,24, una gestión térmica inteligente de la batería y la optimización de una plataforma concebida para reducir al mínimo el gasto energético en condiciones de tráfico real.

Una solución diaria diseñada para el conductor europeo

Más allá de batir récords de eficiencia energética, el vehículo está pensado para resolver las necesidades cotidianas del conductor moderno en entornos urbanos y desplazamientos interurbanos:

Conectividad avanzada : integración fluida con dispositivos móviles, cuadro de instrumentos digital de alta resolución y acceso a un ecosistema de servicios digitales actualizados en tiempo real.

: integración fluida con dispositivos móviles, cuadro de instrumentos digital de alta resolución y acceso a un ecosistema de servicios digitales actualizados en tiempo real. Habitáculo funcional y versátil : aprovechamiento óptimo del espacio interior mediante materiales sostenibles de alta calidad, soluciones inteligentes de almacenamiento y un maletero práctico para la rutina urbana o los viajes de fin de semana.

: aprovechamiento óptimo del espacio interior mediante materiales sostenibles de alta calidad, soluciones inteligentes de almacenamiento y un maletero práctico para la rutina urbana o los viajes de fin de semana. Diseño y ergonomía: proporciones exteriores compactas con una estética limpia, aerodinámica y atemporal que simplifica las maniobras de aparcamiento sin renunciar al carácter premium de la marca.

Canarias, escenario mundial para la presentación del nuevo modelo

La puesta en escena global del vehículo ha contado con un escenario insular de excepción. Canarias ha sido el lugar elegido para acoger el estreno mundial del nuevo modelo, un acontecimiento de relevancia internacional que sitúa al archipiélago en el epicentro de la actualidad automovilística europea.

Esta elección pone de manifiesto el sólido vínculo de la firma de los cuatro aros con las islas, así como la relevancia estratégica que otorga al mercado canario dentro de su ambiciosa hoja de ruta hacia una movilidad totalmente descarbonizada. El entorno insular ofrece, además, las condiciones ideales para testar las capacidades de regeneración de energía de su sistema de propulsión eléctrica.

Llegada al mercado y perspectivas

Las primeras unidades del modelo comenzarán a desembarcar en los concesionarios de las islas a principios de 2027. Este horizonte temporal ha despertado una notable expectación entre los conductores que buscan un vehículo eléctrico compacto de alta calidad que equilibre autonomía real, confort diario y tecnología punta. Con este lanzamiento, Audi no solo rescata una denominación con importante valor histórico, sino que la proyecta hacia el futuro como una de las referencias más competitivas de su categoría.