Depósitos bancarios: La forma más segura de invertir tu dinero

Desde niños nos enseñan a ahorrar. Con una hucha en forma de cerdito aprendemos que hay que guardar para más adelante. Al hacernos mayores, cambiamos la hucha por distintos medios de ahorro e inversión. Si las finanzas no son nuestro fuerte, pero no queremos terminar escondiendo nuestro dinero debajo de un colchón, los depósitos bancarios a plazo fijo son nuestra mejor opción; un modo de ahorro seguro que, además, nos genera un rendimiento.

Lo que debemos tener en cuenta

El depósito a plazo fijo es una inversión que hacemos de una cifra de dinero que quedará custodiada e inmovilizada por una entidad bancaria, durante un periodo determinado, en el que va generando un beneficio asegurado. Esa es la principal diferencia con una cuenta de ahorros; en este caso, tu dinero no está solamente acumulándose en tu cuenta, sino que está generando más dinero. Has de pensar antes de plantearte un depósito bancario si podrás prescindir de ese dinero hasta finalizar el plazo y poder cobrar los beneficios.

Si lo meditas y decides que el depósito bancario es tu mejor opción, enhorabuena, estás a punto de poner tu dinero a trabajar. Sin embargo, has de tener en cuenta ciertos factores, como el importe mínimo y máximo para un depósito de plazo fijo, las condiciones de reembolso y comisiones bancarias, o los tipos de interés. Se trata de tu dinero y la confianza en aquel a quien se lo entregas es fundamental.

España Vs Europa

Te has acercado a tu banco a informarte sobre sus depósitos bancarios. No tomes una decisión a la ligera. Has de saber que, en la actualidad, hay muchos bancos europeos que ofrecen depósitos con un interés más alto y atractivo que el de los bancos españoles.

Te preguntarás ahora que qué sabes tú de esos bancos, y cómo vas a controlar tu dinero desde aquí. Gracias a plataformas online que permiten contratar productos de bancos europeos y sirvan de puente entre tú y el banco. La plataforma de depósitos Raisin, por ejemplo, opera con ocho de los bancos europeos que más alto interés ofrecen en depósitos bancarios. Más beneficio para el cliente, sin renunciar a la seguridad.

Y en caso de problemas

Cuando decides invertir tu dinero, estás invirtiendo en tu futuro y eso puede dar miedo. Sin embargo, a la seguridad que ya de por sí ofrece un depósito bancario a plazo fijo, hay que sumar la garantía del banco que lo ofrezca. La plataforma Raisin trabaja junto al Keytrade Bank, y sus servicios son avalados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Francia, además de estar supervisados por el Banco de Bélgica y el Banco Central Europeo. Pase lo que pase, tu inversión será segura y, ante cualquier contratiempo, tu dinero te será devuelto.



¿Estás preparado para poner tu dinero a trabajar? Infórmate de condiciones y beneficios y contrata ya tu depósito bancario. Ningún cerdito de barro te ofrecerá tanto.