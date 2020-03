¿Qué es un ERTE y cuánto cobras mientras estás parado en casa?

Los números se van a disparar y a lo bestia.

Son ya más de 100.000 los que se han tenido que ir a casa y se calcula que pueden llegra al millón o incluso más.

Seat. Burger King. Alsea. CAF. Pikolín. Iberostar. Volkswagen. Cortefiel. Iberia. Un goteo de grandes empresas han anunciado que el parón fruto del coronavirus les fuerza a adoptar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Y la gente, como es lógico, se pregunta sobre el tema.

El borrador del Real Decreto-Ley sobre medidas excepcionales en materia laboral establece medidas como flexibilizar los ERTEs de suspensión o reducción de jornada y reconocer la prestación por desempleo contributiva a aquellos trabajadores que, afectados por los mismos, no cumplan con el requisito mínimo de cotización.

Los ERTE están regulados en los art. 45, 47 y 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece como causas de suspensión del contrato de trabajo, entre otras, las motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor temporal.

En el borrador de este Real-Decreto se define concretamente lo que se entenderá por fuerza mayor en las actuales circunstancias, esto es, pérdidas de actividad derivadas de las medidas del Gobierno adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria, incluido el estado de alarma, que impliquen la suspensión o cancelación de actividad, el cierre temporal de locales con afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas o las mercancías; falta de suministros o situaciones extraordinarias por contagio de la plantilla o aislamiento preventivo, que queden debidamente acreditados.

¿Qué es un ERTE?

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son una de las medidas que recoge la normativa laboral y a la que pueden acogerse las empresas en situaciones excepcionales y bajo causas debidamente justificadas.

El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores los define como una suspensión de los contratos de carácter temporal, que también puede traducirse en una reducción de la jornada laboral.

¿Qué tipos de ERTE hay?

El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre regula tres tipos de procedimientos: de despido colectivo, de suspensión de contrato o de reducción de jornada.

¿Cuánto se cobra?

Durante este tiempo que dura el ERTE el trabajador cobra la prestación de desempleo que le corresponde, es decir, el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses en paro,y el 50% a partir del séptimo.

El empleador no tendrá que abonar indemnizaciones, pero sí reincorporar a los trabajadores afectados una vez termine el periodo de tiempo que se ha estipulado y deberá seguir pagando el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de la cuota empresarial.

Además, en este caso, el Gobierno ha establecido que no se computará el tiempo en el que el trabajador cobre la prestación a efectos de consumir el periodo máximo de percepción, lo que se conoce como “contador a cero”.

¿Qué pasa si estoy de baja cuando mi empresa realiza un ERTE y me incluye?

Si cuando se realiza un ERTE el trabajador está de baja, no se verá afectado significativamente por esta medida puesto que hasta que no reciba el alta no podrá pedir la misma prestación que sus compañeros, ya que estará cobrando la baja de la Seguridad Social.

Después de un ERTE ¿podré volver a mi puesto de trabajo?

En principio sí, hay que tener en cuenta que los ERTEs son una medida temporal y, cuando el causante de esta medida desaparezca, los trabajadores volverán a sus puestos de trabajo.

¿Quién me paga si me empresa realiza un ERTE?

Durante un ERTE será el Estado el que pague la prestación a los trabajadores.

Hasta ahora la empresa debía pagar el 100% de la cotización a la Seguridad Social de sus empleados, pero entre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno se encuentra que sea el Estado el que se haga cargo de las cotizaciones de aquellos trabajadores afectados por un ERTE.

¿Generaré vacaciones durante el tiempo que dure un ERTE?

Durante un ERTE de suspensión temporal del contrato de trabajo el empleado no generará derecho a vacaciones ni a pagas extra, pero tampoco perderá antigüedad en la empresa.