Cómo escribir un currículum para conseguir una promoción

Sabes que tienes la experiencia suficiente como para hacer un trabajo de mayor responsabilidad. Es hora de pedir una promoción en tu empresa o de aspirar a un puesto superior en una nueva compañía. En cualquiera de los dos casos, un buen currículum te ayudará a conseguirlo. Para escribirlo puedes basarte en un currículum ejemplo, te servirá sobre todo para seguir la estructura y darle un diseño atractivo y profesional. Pero deberás crear el tuyo propio, para ello ten en cuenta estos 5 consejos:

Escribe tu currículum pensando en el puesto al que aspiras

Antes de ponerte manos a la obra a redactar tu currículum, conoce bien el puesto de trabajo. ¿Qué experiencia piden? ¿Qué habilidades se requieren? etc. Solo entonces podrás empezar a adaptar tu CV acorde a esa información.

Destaca la experiencia relacionada con ese puesto

Si todavía no has ocupado ese tipo de puesto, pero si has realizado tareas propias de esa posición, ponlas en el currículum en un lugar destacado. Lo que más le importa a quién lea tu currículum no es el título del puesto de trabajo, sino las funciones concretas que has desempeñado. Si estas coinciden con las del puesto vacante, tendrás opciones de que te tengan en cuenta.

Destaca las habilidades necesarias para el puesto al que aspiras

Quizás no has tenido la oportunidad de desempeñar funciones similares a las del puesto al que quieres promocionar, pero seguro que posees habilidades útiles para ese trabajo. Menciona esas habilidades en tu currículum. Por ejemplo, si aspiras a un puesto de coordinador o responsable de equipo, y nunca has desempeñado ese puesto en el entorno laboral, pero has sido el entrenador de un equipo de futbol o el presidente de una asociación, ponlo en el currículum como una experiencia que te ha permitido adquirir habilidades de gestión de equipos.

Menciona tus intereses y objetivo profesional

Acompaña tu currículum con una carta de presentación donde muestres tu interés por un puesto de trabajo concreto y resaltes lo que aportas como candidato a ese puesto. Incluye, también, en tu currículum la sección “objetivo profesional” o “perfil profesional”. En dos o tres líneas destaca tus puntos fuertes y tu interés por ocupar ese puesto.

Si nunca has desempeñado un puesto como ese al que aspiras, al leer tu currículum no sabrán que es lo que buscas y te encasillarán en algo similar a lo que has hecho hasta ahora. Por eso es importante incluir esta sección.

Muestra tu trayectoria profesional

Si tienes una trayectoria profesional en la que has ido creciendo progresivamente, ocupando cada vez puestos de mayor responsabilidad, déjalo claro en el currículum. Este detalle es un buen indicador de que podrías ocupar un puesto superior, porque ya lo has hecho en el pasado.

Si dentro de una misma empresa has ocupado varios puestos diferentes, muéstralo también en tu currículum. Si en esa empresa han confiado en ti para ofrecerte ese puesto, será por algo – pensará quien lea tu currículum.

Estos consejos te ayudarán a crear un currículum más atractivo para conseguir una promoción.