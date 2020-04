Las risas de la ministra de Trabajo y del de Seguridad Social, el drama del paro y los 10.000 muertos por coronavirus

Las risas de Yolanda Díaz (PODEMOS), ministra de Trabajo, y las de José Luis Escrivá (PSOE), ministro de Seguridad, explicando este 2 de abril de 2020 los devastadores datos de empleo en España, han hartado al personal y desatado una oleada de comentarios críticos en redes sociales y en medio de comunicación no afiliados a la ‘Brunete Pedrete’ mediática.

Casi dos millones de españoles están hoy sin trabajo (883.000 afiliados menos a la Seguridad Social, 620.000 afectados por los ERTE y 500.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad) por la crisis del coronavirus y la gestión ineficaz del Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontarla.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE’, en su intervención de este viernes en el programa de Carlos Herrera repasó mordaz la actitud de la ministra Díaz, quien a sus ‘alegrías’ sumo un desconocimiento total del asunto:

Y concluye Expósito:

Todo ello, después de ver la patética intervención de los dos representantes del Gobierno Sánchez, para intentar convencer a la gente de que las cosas no están tan mal como parece.

Díaz y Escrivá fueron los encargados de comparecer ante los medios en Moncloa para explicar unos datos desoladores y su aparición fue circense, como se comprueba en el vídeo que sacamos arriba.

La comunista Díaz, entre risas, comenzó así:

«A ver si soy capaz de explicarlo, los ERTEs no son parados, los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, una especie de dique que impide que no se despida a la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan y que están de alta, ¿de acuerdo? están de alta, por tanto, no están en el paro».

«A ver si soy capaz porque muchas periodistas lo preguntan y a ver si los dos somos capaces. Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a a explicar, un primer dato que es la empresa que, imagínense cualquiera, presenta un ERTE y eso es lo que hemos dicho que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTEs de empresas, no de trabajadores. Pero el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) tiene un dato que a día de hoy que es que, de esos ERTEs que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores y la parte física del ERTE, que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 2.331.000 personas que, a día de hoy, les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No son parados«.

«Yo creo que en este país los niños y las niñas de este país van a saber a partir de ahora lo que son los ERTEs, permítanme esta consideración. Debemos entenderlo bien para que nos entiendan bien las personas que están sufriendo el coronavirus».