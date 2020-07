El presidente de los hosteleros cántabros alerta sobre la nefasta paguita podemita: «Llamabas para trabajar y te decían que mejor el IMV»

No es oro todo lo que reluce ni nadie da euros a 50 céntimos.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha alertado de los riesgos que entraña la famosa paguita podemita, respalda evidentemente por el PSOE, porque está empezando a desincentivar a los potenciales trabajadores ahora en situación de desempleo.

En una entrevista en El Mundo este 10 de junio de 2020, Cuevas detalla cómo los asociados tuvieron más de una dificultad para poder tener lista una plantilla que sacase el volumen de trabajo que iba a empezar a generarse:

Esto fue hace días en un contexto concreto en el que lo que se dijo fue que nos hemos encontrado una cosa que no nos esperábamos encontrar. Creemos que hay desinformación con respecto al ingreso mínimo vital (IMV) , la gente necesita conocer los requisitos. Cuando en torno al 24 de junio se activó la hostelería en Cantabria llamábamos a la gente, y algunos trabajadores, cuando se les contactaba, nos decían que mejor el ingreso mínimo vital, que igual no trabajaban. Creemos que tenían una desinformación gigante y nos encontramos con problemas precisamente por eso, por la falta de información con este tema.

Asegura que aunque durante los primeros días de apertura de los negocios hosteleros se produjeron esos problemas, ahora, cuando esos trabajadores se han ido enterando de cuáles son las condiciones en las que se concede ese ingreso mínimo vital, ya no son muchos los que rechazan la oferta laboral:

Ahora es verdad que, tras los primeros días, ya tenemos menos llamadas de quejas por parte de nuestros asociados de las que teníamos al principio. Esto que decimos no es algo puntual, es lo que nos transmitían nuestros asociados. Y estamos hablando de 1.800 empresas. Ahora no tenemos ese problema porque les decíamos a los trabajadores que se informaran. Por ejemplo, una unidad familiar, para tener el ingreso mínimo vital, no puede haber ingresado 8.500 euros en 2019, esto la gente no lo sabía.