Eleazar Blandón: «Aquí me humillan, me llaman burro. No estoy acostumbrado a que me traten así»

Una vergüenza que encoge el alma.

El trabajador agrícola fallecido este 1 de agosto de 2020 en una finca ubicada entre los municipios murcianos de Puerto Lumbreras y Lorca por un golpe de calor sufrido mientras descargaba un camión de sandías llegó al hospital sin pulso y en parada cardiorrespiratoria, y dio negativo en la prueba de la covid-19.

Así se recoge en el parte médico incorporado al atestado de la Guardia Civil de Águilas, en el que se indica también que el trabajador, B.B.H., de 41 años y natural de Nicaragua, entró en el centro hospitalario Rafael Méndez de Lorca en coma y con livideces en sus miembros.

Según fuentes de la investigación, fue sometido durante cuarenta minutos a un masaje cardíaco, aunque sin resultado positivo, tras lo cual el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para la práctica de la autopsia.

«Aquí a uno lo humillan, me llaman burro. No estoy acostumbrado a que me traten así».