El 52% de los españoles está convencido de que no cobrará pensión al jubilarse

Más de la mitad de los españoles están convencidos de que no cobrarán una pensión cuando se jubile.

Una idea que suma más adhesiones entre los jóvenes de entre 25 y 34 años: el 62% de los encuestados en el «Estudio sobre Hábitos de ahorro de los españoles», elaborado por el comparador Rastreator.

Curiosamente, a pesar de todo lo anterior solo el 26% de los participantes tiene un plan de pensiones.

El futuro de las pensiones aparece como uno de los mayores dolores de cabeza, para nueve de cada diez españoles según diversos estudios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cierre de agosto de 2020 estima que en España hay actualmente 9,77 millones de pensionistas y que la pensión media es de 1.011,84 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.162,97 euros mensuales.

En opinión de Álvaro Bas, a pesar de que «cada año aumenta la preocupación por la situación actual y futura de las pensiones» el dotarse de un plan de pensiones para complementar la pensión no esta muy aarraigado. «Sobre todo teniendo en cuenta que un 31% afirma que no dispone de él porque no puede permitírselo».

El 23% de las personas que no cuentan con un plan de pensiones se plantean su contratación en el futuro. «Solo un 20% del conjunto de los españoles no ve necesario contar con este tipo de productos», ha apuntado.

Si hay un colectivo especialmente escéptico es el de los jóvenes.

En concreto, los que más optan por los planes de pensiones son las personas de entre 55 y 65 años que concentran el 36% de las contrataciones.

Curiosamente, el 62% de los encuestados entre 25 y 34 años se muestran seguros de que no tendrán pensión.

En la franja de edad de entre 35 y 44 años, este convencimiento lo comparte el 59% de los participantes.