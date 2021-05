El Gobierno PSOE-Podemos, como hacía Franco, preside la marcha sindical del 1 de Mayo

El cachondeo en redes sociales es antológico, porque es lo mismo que hacía el Generalísimo Franco, cuando había sindicatos ‘verticales‘ y en España no se movía una hoja sin que él lo supervisara desde El Pardo.

A menos de tres días de las elecciones autonómicas madrileñas del 4-M, el Gobierno PSOE-Podemos y sus candidatos se abrazan desesperados a UGT y CCOO y presiden la demostración sindical del 1 de Mayo, como hacía regularmente el dictador.

Hubo poca asistencia, porque los sindicatos están muy desprestigiados, pero lo han intentado y allí estaban por los menos siete ministros, disfrazados con pañuelos rojos, abrazándose a los ‘obreros‘ que en teoría protestaban contra el Gobierno, pero en realidad le pedían más subvenciones.

Eso no es nada. Mire lo que viene. https://t.co/JH9fTQew7W

Entre los ‘liberados‘ que llevan décadas sin pegar chapa y siguen cobrando, destacaba la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.

Incluso, ha estado acompañada por su hija en las inmediaciones de la manifestación.

Se trata de la primera vez que el titular de esta cartera asiste a una convocatoria como ésta en la que, teóricamente, los sindicatos dirigen sus proclamas al ministro que tiene en su poder la resolución de los problemas del mercado laboral.

También asistieron José Luis Ábalos, ministro de Transportes; José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte; Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Presidencia; Irene Montero, ministra de Igualdad; y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. De coña.

Ha sido el más escaso, politizado y electoralista 1 de Mayo de los últimos años.

Con la vista puesta en las elecciones que el próximo martes se celebrarán en la Comunidad de Madrid, y a ver si pillaban algo, que falta les va a hacer, acudieron los candidatos de la izquierda: Ángel Gabilondo, Pablo Iglesias y Mónica García.

Iglesias se ha dado un efusivo abrazo con Unai Sordo, secretario general de CCOO y con Yolanda Díaz, momentos antes de iniciarse la marcha hacia la Puerta del Sol.

Y con el paso de los minutos se han ido sumando al acto Mónica García, de Más Madrid; el socialista Ángel Gabilondo y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

Iglesias y Gabilondo iban casi de la ‘manita’ en la manifestación, por lo que habrán tenido tiempo suficiente para hablar de posibles pactos postelectorales.

A pesar de que el lema de este 1 de Mayo –«Ahora toca cumplir»– parecía un mensaje al Gobierno Sánchez, la reunión fue otro mitin electoral encaminado a pedir el voto para los partidos de izquierda.

«La mejor vacuna contra la extrema derecha es rehacer un contrato social para el siglo XXI», proclamaba Unai Sordo, secretario general de CCOO nada más comenzar la rueda de prensa.

«Hay que impedir que las miserias morales de la extrema derecha no convenzan a los más deteriorados de que su problema no es la distribución de la riqueza, sino que su problema son los más pobres, los inmigrantes o los niños no acompañados».