Es urgente actualizar el control horario de los empleados

En realidad, es muy común no llevar un registro certero de la cantidad de horas que están los empleados haciendo sus labores. Los controles actuales no son precisos porque el sistema no toma en cuenta el error humano, lo que perjudica obtener resultados reales de lo que sucede en el horario laboral.

Hacer el cambio es un reto administrativo que no es fácil abordar con los sistemas que se usan actualmente, ya que están obsoletos. Esto dificulta tener una transparencia sobre la gestión del tiempo de trabajo, sobre todo si pensamos que los registros en papel tienden a tener errores o, inclusive, información directamente falsa.

Esto ha llevado a que casi medio millón de trabajadores en España no cobren sus horas extras. Para la empresa, implica que no han sido cotizados y no pagados miles de millones de euros en salarios, los cuales no han sido percibidos por los trabajadores, a pesar del trabajo realizado.

En este contexto, el Gobierno ha llevado a cabo negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, acompañadas de sanciones por un control de horario de empleados impreciso. El objetivo es proteger al trabajador, y las empresas deben tomar medidas para adaptarse a ello.

¿Por qué este cambio?

Incluso hoy en día es habitual llevar un registro manual, que es uno de los motivos principales de la inexactitud del control de horario. Se debe tanto al error humano como a la facilidad de manipular la información.

Esto sucede porque es bastante fácil esconder las horas trabajadas de más, además de que es difícil comprobar que la información entregada no es la correcta. A esto se le suma la falta de recursos humanos para supervisar estos detalles importantes dentro de la administración de las empresas.

Y, en el caso de descubrir este tipo de irregularidades, las sanciones actuales parecen ser demasiado bajas en comparación con el beneficio que obtienen las organizaciones al no registrar el exceso de horas. Por tanto, no es una sanción lo suficientemente grave, o al menos lo fue hasta este momento.

El nuevo panorama

La reducción de jornada de trabajo es inevitable, y se están buscando todas las medidas posibles para que se cumpla de verdad. Entre ellas está la exigencia de que las empresas implementen sistemas de registro de los horarios de los empleados, y que cumplan con las siguientes características:

No se pueden modificar los registros. Ser compatibles con el sistema de la Inspección de Trabajo. Garantizar la fiabilidad de los datos que se registran.

Estos requisitos van a ir de la mano del endurecimiento de las sanciones. Lo principal es que las multas no van a aplicar a cada empresa, sino que será una tarifa por cada trabajador con un horario irregular. Esto significa que la multa ya no será de 7.500 euros por empresa, sino que se va a multar por cada trabajador, así que el importe final será mucho mayor.

¿Las empresas están preparadas para actualizarse?

Sí, gracias a la digitalización. Es un proceso por el que todavía pasan numerosas empresas, y que lleva bastante tiempo. Sin embargo, ahora no es una opción para el control de las horas trabajadas del personal, sino una urgencia. Lo bueno es que el salto no es demasiado complicado porque ya hay herramientas de recursos humanos especializadas, como es el caso de Sesame.

Se utilizan para llevar toda la gestión del personal de una manera sencilla, centralizada y completamente controlada. Por supuesto, incluye el registro de la cantidad de horas trabajadas, y cumplen los nuevos requisitos.

La reducción de la jornada laboral planea el desafío de mantener la misma productividad, a pesar de que se espera que sea el resultado más inmediato porque debería aumentar el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, es un reto a nivel logístico porque se tienen que hacer cambios en las tareas de los trabajadores para ajustarlos.

Así, un software de RRHH cobra aún más importancia: va a ayudar a reorganizar los procesos internos y reasignar el personal al estar centralizada toda la información. Además, va a ayudar a cumplir con los planes nuevos y entender su efectividad porque va a haber un control horario preciso.

La optimización es un desafío al que se enfrentan continuamente las empresas, y ahora es inevitable. Si bien requiere de un arduo trabajo y de un período de ensayo y error, los resultados siempre van a ser beneficiosos a mediano y largo plazo. Por tanto, este nuevo contexto se puede ver como la oportunidad de avanzar en la digitalización de la empresa para optimizar los procesos.

Las empresas deben adoptar soluciones tecnológicas que cumplan con los nuevos requisitos, pero también implica un margen para atraer nuevos talentos y mejorar la eficiencia. En el mejor de los casos, incluso podría ser una forma de ganar ventaja competitiva.