Cómo solicitar una indemnización por accidente laboral

Según Randstad, la población ocupada en España superará los 22 millones de personas en 2025, representando un aumento del 1,6% respecto al año anterior. Además, se calcula que el desempleo disminuirá un 6,9%. Sin duda, unas noticias excelentes para el pueblo español. Y es que, todo ciudadano tiene derecho a un trabajo digno. Este principio está reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En España, el derecho al trabajo está protegido por la Constitución Española de 1978, específicamente en su artículo 35, que establece que «todos los españoles tienen el derecho a acceder a los cargos públicos, y a un trabajo digno y libre elección de profesión u oficio«. Este derecho se complementa con la obligación del Estado de fomentar las condiciones que permitan su ejercicio.

A nivel internacional, el derecho a un trabajo digno está también recogido en diversos tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Convenio sobre el trabajo digno y el desarrollo de la OIT, que pretende garantizar condiciones laborales que respeten la dignidad humana, proporcionen igualdad de oportunidades y eliminen la explotación laboral. De esta manera, se establece un marco global que asegura que los trabajadores disfruten de un entorno laboral donde se respeten sus derechos fundamentales. Igualmente, el trabajo digno implica que los empresarios estén sujetos a proporcionar un ambiente de trabajo seguro, una remuneración justa y condiciones que favorezcan el bienestar de los trabajadores.

¿Pero, qué ocurre cuando el trabajador sufre un accidente laboral?

Antes de nada, indicar que se considera accidente laboral cualquier lesión o daño que sufra un trabajador durante su jornada laboral, ya sea en el lugar de trabajo o en el trayecto hacia y desde él, conocido como accidente in itinere. También se incluyen enfermedades o condiciones preexistentes que se agravan por el trabajo. Para que se considere un accidente laboral, debe haber una relación demostrable entre el trabajo realizado y la lesión o enfermedad sufrida.

Y dicho esto, una vez ocurrido el accidente, lo más importante es indicar que el trabajador tiene derecho a recibir atención médica y tratamiento para su recuperación, independientemente de la gravedad del mismo. En muchos casos, todo lo cubre la Seguridad Social, garantizando que el afectado no tenga que asumir los costos de atención sanitaria. No obstante, si profundizamos y vamos más allá del tratamiento, nos encontramos con que si el accidente provoca una incapacidad temporal (como una baja médica) o una incapacidad permanente, la legislación establece un sistema de indemnizaciones por accidente laboral que varían dependiendo de factores como la gravedad de las lesiones, el tiempo que el trabajador necesita para recuperarse y la repercusión que el accidente tiene en su capacidad para realizar su trabajo.

Qué dice el Baremo de Accidentes de Tráfico

El Baremo de Accidentes de Tráfico, es un sistema que define las compensaciones económicas según la gravedad de las lesiones y el tiempo que el trabajador necesite para recuperarse.

Por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente y requiere días de recuperación, las indemnizaciones se calculan en función de su situación, dependiendo de si la baja es moderada (con inmovilización); o si se trata de lesiones graves, con hospitalización; o muy graves, como una estancia en la UCI.

Prestaciones e indemnizaciones que ofrece la Seguridad Social

Existen también diferentes tipos de prestaciones dependiendo de la gravedad y la duración de las secuelas.

Por ejemplo, la Incapacidad Temporal (IT) compensa la pérdida de ingresos durante la recuperación, siendo el porcentaje utilizado para calcular la indemnización el 75% de la base reguladora del trabajador.

Mientras que la Incapacidad Permanente Parcial (IPP) , que se produce cuando las secuelas afectan la capacidad laboral en más de un 33%, otorga una indemnización equivalente a 24 mensualidades.

En situaciones más graves, como cuando un trabajador no puede realizar su profesión habitual – Incapacidad Permanente Total ( IPT)- la compensación será del 55% de la base reguladora.

Y si no no puede realizar ningún tipo de trabajo – Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) -, la pensión indemnizatoria será del 100% de la base reguladora.

-, la pensión indemnizatoria será del 100% de la base reguladora. Cuando la incapacidad sea permanente absoluta o gran invalidez, es decir, cuando el trabajador no puede realizar ningún trabajo y necesita asistencia para las actividades diarias, la pensión indemnizatoria será también del 100%, pero aparte, suelen agregarse suplementos adicionales según las necesidades del afectado. Estos suplementos, conocidos como factores correctores, se ajustan tomando en cuenta aspectos como la edad y las cargas familiares del trabajador.

¿Y si se produce un fallecimiento?

En el supuesto de que el accidente laboral cause la muerte del trabajador, se establece una indemnización para sus familiares que varía entre el 52% y el 70% de la base reguladora. Asimismo, es posible acceder a indemnizaciones por los gastos de sepelio, cuya cifra exacta oscila conforme lo hacen los ajustes anuales.

Otras compensaciones

Si se comprueba que la lesión ha sido causada por maquinaria, equipos o instalaciones de la empresa que no cumplen con los dispositivos de seguridad reglamentarios, están en mal estado o no se han seguido las medidas de seguridad e higiene, la indemnización que debe pagar la empresa puede aumentar entre un 30% y un 50%. Del mismo modo, si se determina que la empresa ha incumplido la normativa de seguridad, el trabajador puede reclamar una indemnización civil por el incumplimiento de la normativa y del principio de no causar daño a otros. Cabe señalar que, lo más prudente en este tipo de cinrcunstancias es que, el trabajador solicite el asesoramiento legal de un experto equipo de profesionales como el que integra Indemnización por Accidente Laboral, una plataforma segura y confiable que cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

Para terminar, solo resta recordar que en las reclamaciones de indemnización por accidente laboral, es indispensable disponer de un informe médico detallado, que posibilite calibrar la gravedad del accidente y determinar el grado de invalidez.