Así es la evaluación de riesgos laborales de tu empleada doméstica, que debes presentar para evitar que Yolanda Díaz te multe

La reciente obligación de evaluar los riesgos laborales en el empleo doméstico ha puesto a miles de familias españolas ante una nueva responsabilidad legal.

Desde el 14 de mayo de 2025, quienes tengan contratada a una empleada del hogar deben realizar y documentar esta evaluación antes del 14 de noviembre.

Si no lo hacen, pueden enfrentarse a sanciones económicas. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha lanzado una herramienta online específica, gratuita y sencilla, para facilitar este trámite, con el objetivo declarado de dignificar y proteger a un colectivo históricamente precario y vulnerable en España.

Una obligación legal ineludible

Esta medida, que afecta a cerca de medio millón de empleadas del hogar —de las cuales más de un tercio están sin contrato—, convierte a España en el primer país en reconocer formalmente el derecho a la salud laboral en el trabajo doméstico. Ahora, el empleador es responsable directo de garantizar condiciones seguras, igual que cualquier empresa. No cumplir puede suponer multas leves, graves o muy graves.

¿En qué consiste exactamente la evaluación?

El procedimiento debe hacerse a través del portal oficial Prevencion10.es .

. Es necesario registrarse y acceder al área específica para servicio doméstico.

Se debe indicar cuántas personas trabajan en casa y qué tareas realizan.

La herramienta plantea un cuestionario que analiza riesgos relacionados con las condiciones físicas del hogar, la organización del trabajo (turnos, jornadas), la manipulación de productos químicos, el trato con mascotas y otras situaciones particulares.

Al detectar un riesgo —por ejemplo, suelos resbaladizos, productos tóxicos mal almacenados o ausencia de descansos— la plataforma exige definir medidas correctoras, un responsable y un plazo concreto para implantar cada mejora. La mayoría de las recomendaciones suelen ser cambios organizativos y no implican gasto adicional: ajustar horarios, organizar mejor los espacios o asegurar que los productos peligrosos estén fuera del alcance.

Documentación: lo que hay que guardar (y entregar)

Al completar el cuestionario se genera automáticamente un documento editable con:

Identificación del empleador y trabajadora.

Relación de riesgos detectados.

Plan detallado de medidas preventivas, responsables y plazos.

Este informe debe entregarse obligatoriamente a la empleada y otra copia quedarse en el domicilio por si hay inspección. No actualizarlo cuando cambian las circunstancias (nuevas tareas, incorporación de otra persona) también puede derivar en sanción.

Sanciones: ¿de cuánto estamos hablando?

Aunque Trabajo aún no ha detallado los importes concretos para este sector, las sanciones pueden ser desde leves hasta muy graves dependiendo del riesgo generado y la reincidencia. Las multas por incumplir obligaciones básicas de prevención en otros sectores oscilan entre cientos y miles de euros. En este caso, se prioriza la corrección inmediata sobre la penalización económica directa, pero las autoridades insisten: si no cumples con la evaluación antes del 14 de noviembre o no corriges los riesgos detectados en plazo, te expones a inspecciones y sanciones.

Lo que no puedes hacer: errores comunes

No cargues nunca a la empleada con el coste ni la responsabilidad sobre estas medidas.

No ignores ni restes importancia a los riesgos “menores”: todos deben ser evaluados.

No pienses que por tener una relación “de confianza” o por tratarse de tareas sencillas estás exento. La obligación es legal para todos los empleadores domésticos.

Contexto social y político: ¿capricho ideológico o deuda histórica?

La puesta en marcha de esta norma ha generado debate. Para muchos es una forma justa de dignificar una profesión esencialmente femenina —el 80% son mujeres, muchas extranjeras— y reducir precariedad endémica; para otros representa una intromisión burocrática más. Lo cierto es que el salario medio ronda los 1.014 euros al mes y cerca del 70% son migrantes o tienen doble nacionalidad. El sector llevaba años reclamando derechos equiparables al resto de trabajadores.

La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que “no puede haber empleos sin derechos”. El Gobierno subraya que la herramienta es gratuita y no aumenta costes reales para las familias. Sin embargo, algunos colectivos critican lo que consideran un exceso normativo o una “nueva ocurrencia” gubernamental mientras persisten problemas estructurales como la economía sumergida.

Pasos claros para cumplir sin complicaciones

Para evitar sorpresas desagradables —y multas— estos son los pasos recomendados:

Accede cuanto antes a Prevencion10.es y regístrate como empleador doméstico. Completa el cuestionario detallando tareas y condiciones reales del domicilio. Revisa las medidas correctoras propuestas; implanta aquellas necesarias dentro del plazo marcado. Imprime dos copias del informe final: una para tu archivo doméstico (por si hay inspección) y otra para entregar a tu trabajadora. Actualiza el documento si hay cambios relevantes (nuevas personas contratadas, cambio de funciones).

Puntos clave

La evaluación es obligatoria para todos los hogares con personal contratado.

Hay seis meses desde mayo hasta el 14 noviembre para completarla.

No implica costes añadidos ni requiere contratar servicios externos.

Ignorarla puede suponer sanciones económicas.

Más allá del trámite: hacia un empleo doméstico más digno

Esta medida marca un antes y un después en la regulación del empleo doméstico en España. Aunque algunos lo ven como una “memeces” política más —en referencia al discurso crítico hacia ciertas iniciativas ministeriales— lo cierto es que por primera vez se reconoce jurídicamente el derecho a condiciones laborales seguras dentro del hogar familiar.

Queda claro: si tienes contratada a una trabajadora del hogar —sea interna o por horas— ya no basta con pagarle a fin de mes; ahora tienes también deberes concretos sobre su seguridad laboral. Cumplirlos es sencillo si sigues los pasos digitales propuestos… pero ignorarlos puede salir caro.