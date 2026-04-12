La trampa del fijo discontinuo: 865.000 parados invisibles y más de 9 millones de contratos desde 2022

Pedro Sánchez lleva meses presumiendo de récords históricos en el empleo.

Afiliaciones en máximos desde 2008, paro en mínimos, reforma laboral exitosa.

El relato es redondo, bien construido y se repite en cada rueda de prensa con la convicción de quien sabe que los medios afines lo van a amplificar sin hacer las preguntas incómodas.

El problema es que los números no cuadran. Y cuando se mira debajo de la superficie de las estadísticas oficiales, lo que aparece es un mercado laboral mucho más frágil, mucho más precario y mucho más manipulado estadísticamente de lo que el Gobierno Frankenstein quiere reconocer.

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Los 865.000 parados que no existen oficialmente

El contrato fijo discontinuo era una figura casi anecdótica antes de la reforma laboral de 2022 impulsada por Yolanda Díaz: apenas 262.000 al año, unos 15.000 o 20.000 mensuales. Desde que la reforma prohibió el contrato por obra y servicio, su uso se ha disparado de forma exponencial. Más de 9 millones de estos contratos han sido firmados desde entonces, con un incremento mensual de entre 100.000 y 200.000 nuevos.

El resultado es lo que el estudio de Randstad Research denomina «parados invisibles»: trabajadores con un contrato latente, registrados como demandantes de empleo con relación laboral, pero que no cuentan como parados en el sentido estricto porque técnicamente siguen vinculados a una empresa aunque no estén trabajando ni cobrando salario.

Son 865.000 personas. Y no aparecen en el paro oficial.

Valentín Bote, director de Randstad Research, lo describe sin rodeos: «La bola se hace cada vez más grande porque cada año se firman cerca de 2 millones nuevos». El paro oficial se sitúa en 2,4 millones. Si se suman los parados invisibles, el total efectivo asciende a 3,3 millones. Una cifra que, por cierto, no ha cambiado significativamente en cuatro años, lo que desmonta la narrativa del descenso sostenido del desempleo.

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Las afiliaciones que no son lo que parecen

El Gobierno presume de casi 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social. Es su argumento estrella, el número que repite en cada intervención pública como prueba irrefutable del éxito de su política económica.

Pero hay un detalle que Sánchez omite sistemáticamente: el número de personas que cotizan a la Seguridad Social está por debajo de los 21 millones. La diferencia la explican las afiliaciones múltiples: autónomos pluriempleados, trabajadores que cotizan por varios empleos simultáneos, personas con más de un contrato activo.

Y aquí aparece otro dato que los informes técnicos recogen pero que la comunicación gubernamental nunca menciona: más de un millón de ocupados tienen al menos dos trabajos para sostener su economía familiar. No porque les guste trabajar más, sino porque un solo empleo no les alcanza para llegar a fin de mes. Son personas que computan dos veces en las estadísticas de afiliación, inflan los números y contribuyen a la narrativa del pleno empleo mientras en realidad están trabajando el doble para mantenerse a flote.

El récord de afiliaciones, visto con esa lente, es también el retrato de un mercado laboral en el que los salarios son insuficientes para sostener una vida digna con un solo trabajo.

La trampa del fijo discontinuo

La arquitectura de la trampa estadística es elegante en su diseño. Las empresas ganan flexibilidad sin indemnizaciones: pueden mantener a trabajadores vinculados contractualmente pero inactivos, sin pagarles salario, sin tramitar un ERTE, sin coste formal de despido. Cuando los necesitan, los llaman. Cuando no los necesitan, los dejan en el limbo del contrato latente.

Para el trabajador, la situación es la peor de los dos mundos: no trabaja, no cobra, pero tampoco cuenta como parado. No puede acceder a determinadas ayudas porque técnicamente tiene empleo. No puede buscar con plena libertad otro trabajo porque tiene una relación laboral activa. Y no aparece en las estadísticas que el Gobierno usa para construir su relato de éxito.

USO, el sindicato, lo califica de «mecanismo encubierto» para mantener ERTEs sin necesidad de tramitarlos. La descripción es precisa: el fijo discontinuo inactivo es funcionalmente idéntico a un trabajador en ERTE, pero sin el coste burocrático y sin la visibilidad estadística.

La evolución de los números lo confirma. En 2019 se firmaron 262.000 contratos fijos discontinuos. En 2022, tras la reforma, la cifra saltó a 2,32 millones. En 2025 se mantiene en 2,15 millones. Cada año se añaden cerca de 2 millones nuevos contratos de este tipo al sistema. La bola, como decía Bote, crece sin parar.

Los contratos indefinidos que no son indefinidos

Otro elemento del relato gubernamental que merece escrutinio es la calidad de los contratos indefinidos. El Gobierno presume de que la temporalidad ha caído al histórico 15,1%. Es un dato real. Pero incompleto.

Porque en 2025, el 56% de los nuevos contratos indefinidos son trabajos a tiempo parcial o discontinuos. Son indefinidos en el papel, precarios en la práctica. Salarios míseros, jornadas reducidas, ingresos insuficientes. La etiqueta de indefinido no dice nada sobre la calidad del empleo ni sobre la capacidad de ese contrato para sostener una vida autónoma.

De los 22 millones de afiliaciones, solo 6,4 millones corresponden a contratos indefinidos a tiempo completo de actividad continua. El resto es un mosaico de parcialidad, discontinuidad y pluriempleo que las estadísticas agregadas no capturan.

El SEPE que no forma y el IMV que no resuelve

Detrás de todo esto hay dos instituciones que deberían ser la red de seguridad del sistema y que están fallando de forma sistémica.

El SEPE, el antiguo INEM, tiene registrados actualmente 892.933 demandantes de empleo con relación laboral, frente a los apenas 287.773 de 2022. Un incremento del 210% que refleja la magnitud del problema del fijo discontinuo inactivo pero que el organismo no sabe cómo gestionar. Muchos de estos trabajadores buscan empleo activamente pero están clasificados de forma errónea por el sistema. Y el SEPE no está formando adecuadamente a los demandantes para las posiciones que el mercado necesita cubrir.

La paradoja es llamativa: hay cerca de 1,5 millones de empleos disponibles en España que no encuentran trabajadores cualificados. Mientras tanto, el SEPE gestiona listas de demandantes que no tienen las habilidades que esas vacantes requieren. En Estados Unidos pagan hasta 75.000 euros anuales a albañiles. Aquí hay exceso de desempleados y falta de mano de obra cualificada al mismo tiempo.

El Ingreso Mínimo Vital cubre aproximadamente 800.000 hogares, muchos de ellos compuestos por parados invisibles o trabajadores con salarios tan bajos que no llegan al umbral de subsistencia. El IMV actúa, en la práctica, como un parche para tapar el agujero que genera un mercado laboral que no produce empleos de calidad suficiente. No es una solución estructural. Es una subvención permanente a un sistema que no funciona.

Lo que las cifras reales dicen

El cuadro completo, cuando se juntan todas las piezas, es el siguiente.

Paro oficial: 2,4 millones. Paro real incluyendo fijos discontinuos inactivos: 3,3 millones. Afiliaciones totales: casi 22 millones, pero personas físicas cotizando: menos de 21 millones. Ocupados con dos trabajos o más para llegar a fin de mes: más de un millón. Contratos indefinidos que son en realidad parciales o discontinuos: el 56% de los nuevos en 2025. Temporalidad real si se contabiliza correctamente: en torno al 13% por encima de la cifra oficial.

Por cada parado menos que se contabiliza en las estadísticas oficiales, se firman hasta 57 contratos nuevos. La actividad contractual es frenética. El empleo estable y bien remunerado, escaso.

Randstad Research, Fedea y BBVA Research coinciden en el diagnóstico: la reforma laboral de Yolanda Díaz ha creado una trampa estadística muy conveniente para el Gobierno pero costosa para los trabajadores atrapados en ella. Para 2026 se espera un incremento del 23% en los fijos discontinuos, lo que inflará aún más las cifras oficiales de empleo sin que eso represente ninguna mejora real para quienes buscan un trabajo estable y bien pagado.

El relato y la realidad

Sánchez presume de mínimos históricos de paro desde 2008. Es un dato técnicamente correcto con la metodología actual. Si se excluyeran los contratos discontinuos inactivos del cálculo, la tasa de paro real rondaría el 13%, no el 10,6% oficial.

La diferencia entre esos dos números es la diferencia entre el relato y la realidad. Entre la estadística que se anuncia en rueda de prensa y la experiencia del trabajador que tiene dos empleos para llegar a fin de mes, o del fijo discontinuo que lleva seis meses sin ser llamado pero que no puede cobrar el paro porque técnicamente tiene trabajo.

La reforma laboral tenía intenciones declaradas positivas. Lo que ha producido en la práctica es un sistema en el que las empresas tienen más flexibilidad que nunca, el Gobierno tiene mejores titulares que nunca y los trabajadores en el escalón más bajo del mercado laboral están tan precarios como siempre, pero ahora son invisibles en las estadísticas.

Que no aparezcan en los números no significa que no existan. Significa que el sistema ha aprendido a no contarlos.