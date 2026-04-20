Cómo convertirte en profesor de FP, una profesión en auge en 2026

La Formación Profesional vive hoy en España uno de sus momentos de mayor auge: según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el curso 2025‑2026 se superaron las 1,2 millones de matriculaciones en ciclos de FP, cifra récord en la historia. Este crecimiento, que se traduce en que uno de cada tres estudiantes que termina la ESO opta por FP, refuerza el papel de estos estudios como puente directo hacia el empleo.

Con este auge, la figura del profesor de FP se ha convertido en una profesión con gran futuro: hay más alumnos, más ciclos y más necesidad de docentes cualificados para acompañar a estos jóvenes en su formación técnica y práctica. Por eso, cada vez más personas se interesan en saber qué hay que estudiar para ser profesor de FP, si cualquiera puede convertirse en uno y qué salidas ofrece esta carrera en 2026

En este artículo vamos a responder a estas y otras dudas similares sobre cómo ser profesor de FP, que pueden surgirte.

¿Por qué convertirte en profesor de Formación Profesional?

Convertirte en profesor de Formación Profesional responde a algo más que una decisión laboral: implica apostar por una enseñanza práctica, alineada con lo que las empresas demandan hoy. A diferencia de la enseñanza tradicional, la FP te permite trabajar con grupos más pequeños y combinar talleres con proyectos reales y simulaciones de entorno laboral. ¿El resultado? Una jornada docente muy dinámica y poco repetitiva.

Para muchos, lo más importante es que esta profesión goza hoy de una alta demanda laboral y gran empleabilidad y es que nuestro sistema educativo necesita urgentemente docentes técnicos y tecnológicos. En concreto, se requiere personal con experiencia previa, valorando mucho haber trabajado en el sector laboral que se va a enseñar, lo que aporta prestigio y relevancia a la enseñanza.

La figura del profesor de FP, además, tiene un papel clave en la transformación social, contribuyendo a reducir el abandono escolar y a formar ciudadanos preparados, críticos y con un proyecto profesional realista. Y es que, en muchos casos, los alumnos llegan al aula con inseguridades o trayectorias escolares complejas, y un buen docente puede convertirse en un referente que les ayude a confiar en sí mismos y a descubrir talentos que antes desconocían.

¿Dónde estudiar para ser profesor de FP?

Si te preguntas cómo ser profesor de FP, tienes que saber que hay varias formas de hacerlo, especialmente si se apunta a enseñar en centros públicos vía oposiciones; la elección depende de tu titulación previa y de si ya tienes o no carrera universitaria. Normalmente, las vías principales son:

Presentarse a oposiciones para profesorado de FP en la administración educativa con el título adecuado y el Máster de Profesorado o el Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica (COFPYD).

en la administración educativa con el título adecuado y el Máster de Profesorado o el Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica (COFPYD). Tener un título universitario o de FP relacionado con la materia , suficiente para dar clases en centros privados.

, suficiente para dar clases en centros privados. Contar con formación pedagógica específica (Máster de Profesorado, COFPYD o cursos homologados).

Dentro de la formación homologada, una de las maneras más eficiente de adquirir este tipo de titulación es a través del Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para Técnicos de Formación Profesional (COFPYD) que ofrece UNIR. Este es un programa online pensado para quienes quieren dedicarse a la docencia en FP, con contenidos de planificación, metodologías activas, evaluación y uso de herramientas digitales, y que se reconoce como formación válida para ejercer en la red de FP en España.

Beneficios de convertirte en profesor de FP

Ser profesor de Formación Profesional combina la satisfacción de una labor docente con las ventajas de trabajar en un ámbito muy conectado al mercado laboral. En este contexto, la FP no solo ofrece proyección profesional, sino también un entorno dinámico, práctico y con un impacto directo en la empleabilidad de tus alumnos.

Algunos de los principales beneficios son:

Elevada oferta laboral: con tanta demanda de docentes FP homologados en centros privados y públicos, te será fácil encontrar un empleo en la rama en la que hayas elegido formarte o encontrar oposiciones a las que presentarte.

con tanta demanda de docentes FP homologados en centros privados y públicos, te será fácil encontrar un empleo en la rama en la que hayas elegido formarte o encontrar oposiciones a las que presentarte. Vínculo estrecho con el mundo real: como profesor de FP trabajas con contenidos muy aplicados, problemas reales de empresas y proyectos cercanos al día a día del sector, lo que evita el desfase entre teoría y práctica.

como profesor de FP trabajas con contenidos muy aplicados, problemas reales de empresas y proyectos cercanos al día a día del sector, lo que evita el desfase entre teoría y práctica. Reconocimiento de la experiencia profesional: las comunidades autónomas y los centros valoran especialmente la experiencia previa en el sector que enseñas, lo que te da prestigio y credibilidad ante el alumnado.

las comunidades autónomas y los centros valoran especialmente la experiencia previa en el sector que enseñas, lo que te da prestigio y credibilidad ante el alumnado. Flexibilidad de horarios y entornos: puedes encontrar opciones en horario diurno, nocturno o en formación para el empleo, así como en centros privados, públicos o programas de FP dual, lo que facilita adaptar el trabajo a tu situación personal.

puedes encontrar opciones en horario diurno, nocturno o en formación para el empleo, así como en centros privados, públicos o programas de FP dual, lo que facilita adaptar el trabajo a tu situación personal. Actualización constante: la evolución rápida de sectores como la tecnología, la energía sostenible o la salud obliga a renovar contenidos y metodologías, lo que te mantiene siempre en formación y muy conectado con las tendencias del mercado.

En conjunto, convertirte en profesor de FP ofrece no solo una carrera con futuro, sino un entorno que premia la experiencia, favorece el crecimiento profesional y te permite marcar una diferencia visible en la vida de tus estudiantes.

Requisitos para ser profesor de FP en España

Para dar clases de Formación Profesional en España, las exigencias cambian según si tu base es un título universitario o, por el contrario, un ciclo de FP superior sin carrera. En cualquier caso, la ley exige que combines una titulación técnica con una formación pedagógica específica antes de poder ejercer como docente en FP.

Requisitos básicos para el COFPYD online

Como hemos visto el COFPYD está pensado, sobre todo, para técnicos de FP que no tienen licenciatura ni grado universitario, pero sí un ciclo de grado superior relacionado con las áreas docentes de FP a las que aspira enseñar.

Para acceder a este certificado, los requisitos que te van a pedir son:

No estar en posesión de una titulación universitaria (licenciatura, grado u otro título oficial equivalente).

(licenciatura, grado u otro título oficial equivalente). Ser titulado en un ciclo de FP de grado superior incluido en la lista oficial de especialidades docentes, que se publica en la normativa de cada comunidad autónoma.

incluido en la lista oficial de especialidades docentes, que se publica en la normativa de cada comunidad autónoma. Acreditar un nivel B1 de una lengua extranjera (normalmente inglés), que se puede demostrar mediante exámenes como el Duolingo Test, alineado con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Este certificado está especialmente indicado para quienes quieren dedicarse a la docencia en FP, adquirir estrategias para explicar su área de especialidad y acompañar mejor el desarrollo del alumnado, orientándolos hacia sus motivaciones y potenciando sus capacidades.

Como ser profesor de FP: Otros requisitos según el contexto

Si sí tienes un título universitario, el camino habitual es el Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP e Idiomas, con el que se acredita a la vez la competencia disciplinar y la formación pedagógica.

Además, para trabajar en centros públicos suele ser necesario superar un proceso selectivo u oposición en la comunidad autónoma correspondiente.

Especialidades de profesorado con más demanda en 2026

El crecimiento de la FP que se está observando en 2026 se concentra en ciertos sectores estratégicos del mercado laboral. En concreto, se necesita incorporar talento técnico en la industria 4.0, la energía sostenible, la salud y la digitalización de servicios.

Entre las especialidades más demandadas en 2026 se encuentran los siguientes sectores:

Informática y comunicaciones (ciclos de Explotación de Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones Web, Ciberseguridad, etc.).

(ciclos de Explotación de Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones Web, Ciberseguridad, etc.). Transporte y mantenimiento de vehículos (Automoción, Electromecánica, Carrocería, etc.).

(Automoción, Electromecánica, Carrocería, etc.). Electricidad y electrónica (Instalaciones eléctricas, Automatización, Energías renovables).

(Instalaciones eléctricas, Automatización, Energías renovables). Sanidad y emergencias (Cuidados auxiliares de enfermería, Atención a personas en situación de dependencia, Emergencias sanitarias).

(Cuidados auxiliares de enfermería, Atención a personas en situación de dependencia, Emergencias sanitarias). Hostelería y turismo (Cocina y gastronomía, Servicios en restauración, Alojamiento, Agencias de viajes).

(Cocina y gastronomía, Servicios en restauración, Alojamiento, Agencias de viajes). Comercio y marketing (Marketing, Comercio internacional, Gestión de ventas y espacios comerciales).

(Marketing, Comercio internacional, Gestión de ventas y espacios comerciales). Imagen personal y estética (Peluquería, Estética, Maquillaje y artísticas escénicas).

(Peluquería, Estética, Maquillaje y artísticas escénicas). Actividades físicas y deportivas (Actividades físicas para personas con discapacidad, Animación de actividades físicas y deportivas).

Ser profesor de FP en estas especialidades te permite no solo acceder a un mercado laboral muy activo, sino también contribuir al desarrollo de profesionales clave para el futuro económico y social de España. Y, con toda esta información, ya sabes cómo ser profesor de FP.

Referencias

Observatorio de la Formación Profesional. (2026, 16 de abril). Las 5 familias profesionales más demandadas. https://www.observatoriofp.com/indicadores/indicadores-destacados/espana/10-indicadores-destacados/las-5-familias-profesionales-mas-demandadas

Universidad Internacional de La Rioja–UNIR. (2026). Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica (COFPYD). https://www.unir.net/educacion/certificado-oficial-formacion-pedagogica-didactica-cofpyd/

TodoFP. (2024). Relación de títulos de FP que permiten el acceso a la función pública docente. https://todofp.es/dam/jcr:ef62692e-9e9f-4703-be69-f1cbc4265e48/20240705-word-requisitos.pdf

EducaWeb. (2025, 4 diciembre). Escasez de profesorado en la FP: por qué ocurre y cómo abordarla. https://www.educaweb.com/noticia/2025/12/04/escasez-profesorado-fp-ocurre-como-abordarla-21988/

PRO2FP. (2025). Las FP más demandadas en 2025: estudia lo que tiene futuro. https://pro2fp.es/blog/empleo/las-fp-mas-demandadas/

TodoFP. (2025, 15 octubre). La FP española alcanza cifras históricas con más de 1,2 millones de matriculados. https://www.todofp.es/comunes/noticias/2025/fp-cifras-historicas-1-millones-matriculados.html

TodoFP. (s. f.). Acceso a la función pública docente. https://www.todofp.es/comunidad-docente/acceso-funcion-publica-docente.html

Wikipedia. (2026, 17 abril). Formación profesional. https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional