La Formación Profesional en Madrid impulsa el empleo y gana peso en el mercado laboral

La Formación Profesional (FP) en España está viviendo un auténtico auge que está revolucionando el mercado laboral. En los últimos seis años, se han incorporado 344.000 alumnos, alcanzando un total de 1,18 millones, lo que representa un incremento del 41%. La formación profesional Madrid se ha consolidado como uno de los grandes motores de empleo en España. Los datos disponibles muestran que la Comunidad de Madrid concentra una parte muy relevante de las vacantes dirigidas a titulados de FP, lo que confirma que este itinerario formativo ya no es una alternativa secundaria, sino una vía directa de acceso al mercado laboral y gracias a su amplia red de centros tanto públicos como privados, se ofrecen ciclos formativos en áreas como tecnología, sanidad e industria que establecen una conexión directa con las empresas.

Este crecimiento responde a la creciente necesidad de perfiles cualificados. Un 70% de los estudiantes opta por la FP debido a su rápida inserción laboral, superando incluso a las universidades en términos de empleabilidad. En la capital, el 37,6% de las matrículas corresponden a centros privados, con costes que oscilan entre 3.000 y 9.000 euros al año; mientras tanto, la educación pública también ha experimentado un aumento del 30%.

En un contexto en el que las empresas priorizan perfiles prácticos, la FP destaca por su capacidad para responder a necesidades concretas de contratación. Esto explica por qué muchos sectores buscan técnicos, administrativos, operarios, especialistas en mantenimiento y perfiles vinculados a la gestión, la logística o los servicios sanitarios.

Reformas que impulsan la FP dual

El Gobierno ha llevado a cabo reformas significativas para garantizar la calidad y mejorar las oportunidades laborales:

Contrato formativo (noviembre 2025): Este nuevo contrato regulará la alternancia con un acuerdo escrito, contará con doble tutoría (tanto del centro educativo como de la empresa) y se establecerá un salario mínimo equivalente al SMI por el tiempo trabajado.

(noviembre 2025): Este nuevo contrato regulará la alternancia con un acuerdo escrito, contará con doble tutoría (tanto del centro educativo como de la empresa) y se establecerá un salario mínimo equivalente al SMI por el tiempo trabajado. Sistema dual general a partir de 2024: Los estudiantes recibirán formación en empresas desde el primer año en Grados Medio y Superior, eliminando así la necesidad de realizar una FCT final.

a partir de 2024: Los estudiantes recibirán formación en empresas desde el primer año en Grados Medio y Superior, eliminando así la necesidad de realizar una FCT final. Nuevos módulos troncales : Se incorporarán asignaturas sobre digitalización, sostenibilidad, inglés técnico e itinerarios enfocados a mejorar la empleabilidad.

: Se incorporarán asignaturas sobre digitalización, sostenibilidad, inglés técnico e itinerarios enfocados a mejorar la empleabilidad. Se crearán 6.700 nuevas ofertas para la población activa, que serán acreditables y acumulables.

Estas iniciativas forman parte de la Ley Orgánica 3/2022 y buscan integrar la FP inicial con programas orientados al empleo. Las empresas podrán cotizar por las prácticas sin coste adicional, lo cual incentivará su participación.

En Madrid, el período de admisión será del 27 de junio al 4 de julio de 2026. Centros como la Cámara de Comercio ya están ofreciendo formación online con prácticas en empresas como CEPSA o GLS.

Crecimiento FP España (6 cursos) Alumnos Incremento Pública +30% Privada +69% 2,3 veces más rápido Total 1,18M +41%

Impacto en crecimiento económico y empleo

La FP se posiciona como un motor para la economía local. En Madrid, alinea la formación con sectores estratégicos, lo que contribuye a reducir el desempleo juvenil. El Barómetro FP 2026 refleja un 68,7% de valoración positiva del sistema educativo, además del 45% que solicita más plazas públicas.

Sin embargo, los sindicatos han alertado sobre una «privatización silenciosa»: en comunidades como Madrid y Cataluña, la escasez de plazas públicas está llevando a muchos alumnos hacia centros privados, lo que genera desigualdades económicas. A pesar de esto, los índices de inserción laboral siguen siendo altos: desde 2007, las matrículas en FP han aumentado un 41%, mientras que las superiores lo han hecho un 44%.

Las reformas económicas implementadas mediante fondos europeos (748 millones destinados a plazas públicas) y el Plan de Recuperación buscan modernizar el tejido productivo. El presidente Pedro Sánchez anunció en febrero de 2026 un Real Decreto dedicado a asegurar la calidad educativa ante una oferta privada desbordante.

Las empresas están asumiendo parte del coste formativo, enfocándose en itinerarios flexibles relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías. Esto está reactivando el mercado laboral: la FP se adapta a una economía cambiante y facilita la recualificación profesional para los trabajadores.

Un notable 70% considera valiosa la FP por su enfoque práctico, aunque los salarios iniciales suelen ser bajos. En Madrid, hay abundantes oportunidades laborales en sectores como hostelería, logística y sanidad.

La Formación Profesional no solo se limita a formar; también genera un ciclo virtuoso que impulsa empleo y crecimiento económico. Y es precisamente en este ámbito donde Madrid se posiciona como líder indiscutible.