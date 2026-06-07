El récord de empleo extranjero que oculta la precariedad laboral bajo el Gobierno Sánchez

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El Gobierno Sánchez lleva meses presentando las cifras del mercado laboral como su mayor logro de gestión.

Récord de afiliación a la Seguridad Social. Desempleo en mínimos desde 2008. Un mercado laboral «sólido y transformado» por la reforma laboral de Yolanda Díaz. El mensaje es tan consistente y tan repetido que ha calado en buena parte de la opinión pública.

El problema es que las cifras no cuentan la historia completa. Y cuando se analizan con detalle, lo que aparece no es un milagro laboral sino una combinación de maquillaje estadístico, empleo de baja calidad y una dependencia creciente de trabajadores extranjeros que el Gobierno presenta como logro propio pero que responde a dinámicas demográficas y económicas sobre las que ha tenido poco control real.

La trampa del empleo extranjero

El dato más revelador de los últimos meses es este: en mayo, aproximadamente el 72% del crecimiento neto del empleo correspondió a trabajadores extranjeros. Siete de cada diez nuevos cotizantes que sostienen las cifras positivas del Gobierno provienen del exterior.

Los trabajadores extranjeros representan ya alrededor del 15% del total de afiliados a la Seguridad Social, con más de 3,15 millones de personas. Entre 2020 y 2025, el empleo foráneo creció un 48%, frente al 10,5% del empleo nacional. La diferencia es tan grande que sin la inmigración las cifras de afiliación que el Gobierno presenta como récord serían considerablemente más modestas.

Esto no es un argumento contra la inmigración. Los trabajadores extranjeros contribuyen a la economía, cotizan al sistema y sostienen sectores que sin ellos no funcionarían. El argumento es contra la narrativa del Gobierno, que utiliza ese crecimiento como prueba de sus políticas de empleo cuando en realidad refleja una tendencia demográfica y migratoria que habría ocurrido con cualquier gobierno y que tiene sus propias sombras: concentración en sectores de baja productividad, alta rotación, salarios próximos al mínimo y condiciones laborales precarias en hostelería, construcción, servicios auxiliares y logística.

La trampa de los fijos discontinuos

La reforma laboral de 2022 es el otro gran instrumento de maquillaje estadístico que el Gobierno ha utilizado con una habilidad que merece reconocimiento técnico aunque no político.

Los trabajadores con contrato fijo discontinuo, que pasan períodos sin trabajar y sin cobrar, no cuentan como desempleados en las estadísticas oficiales porque técnicamente siguen vinculados a una empresa. El resultado es que la tasa de paro oficial, que cerró cerca del 9,9% a finales de 2025, no incluye a ese colectivo.

Si se incorporan los demandantes de empleo con relación laboral que efectivamente no están trabajando, la tasa de paro efectivo asciende hasta el 13,5%, según estimaciones basadas en datos del SEPE y la EPA. El número de inactivos con contrato ha aumentado más de un 200% desde la reforma laboral de 2022. Eso no es una mejora del mercado laboral. Es una redefinición estadística de quién cuenta como desempleado.

El Banco de España, Fedea y BBVA Research han documentado estas distorsiones en informes que el Gobierno prefiere no citar cuando presenta sus datos de empleo. Un mercado laboral que parece más sano sobre el papel que en la calle no es un logro: es contabilidad creativa aplicada a las personas.

La trampa del paro histórico

La tasa de paro «en mínimos desde 2008» es otra afirmación que requiere contexto. El año 2008 fue el pico de la burbuja inmobiliaria española, el momento de máximo empleo artificial generado por una construcción que se desplomó en cuestión de meses y arrastró con ella a millones de trabajadores. Compararse con ese máximo espurio como punto de referencia es presentar como logro lo que en realidad es simplemente haber vuelto a los niveles del peor período de exceso de la historia económica española reciente.

Además, aunque el Gobierno sostiene que casi la mitad de los contratos son indefinidos, una parte significativa de esa «indefinición» corresponde precisamente a los fijos discontinuos que no trabajan ni cobran durante meses. La temporalidad encubierta no desaparece por llamarla de otra manera.

El empleo pobre que las cifras no muestran

El resultado de todo este andamiaje estadístico es que España tiene más personas cotizando que nunca y simultáneamente más «trabajadores pobres» que en décadas anteriores: personas que trabajan, cotizan y no llegan a fin de mes.

El salario más común en España sigue estando cerca del salario mínimo interprofesional. Aunque el SMI ha subido considerablemente desde 2018, muchos contratos permanecen anclados a ese mínimo legal, especialmente en los sectores donde más está creciendo el empleo. El Banco de España documentó que el fuerte aumento del SMI en 2019 frenó la creación de decenas de miles de puestos de trabajo, afectando principalmente a jóvenes y trabajadores menos cualificados, el colectivo que más necesitaba esa protección.

La combinación de salarios bajos, parcialidad laboral, fijos discontinuos que no trabajan y coste de vida en aumento afecta especialmente a las familias inmigrantes recientes que sostienen gran parte del incremento en afiliaciones. Es una paradoja que el modelo que el Gobierno presenta como inclusivo sea especialmente duro con las personas más vulnerables del mercado laboral.

Lo que los números reales dicen

El cuadro que emerge cuando se retiran las capas del relato oficial es el de un mercado laboral que ha mejorado respecto a los peores momentos de la crisis pero que sigue teniendo problemas estructurales que las cifras del Gobierno sistemáticamente ocultan: paro real del 13,5% frente al 9,9% oficial, crecimiento del empleo concentrado en sectores de baja productividad, temporalidad encubierta bajo la etiqueta de fijo discontinuo y una dependencia creciente de trabajadores migrantes en los eslabones más precarios de la cadena productiva.

El «milagro laboral» de Sánchez es real en parte. Hay más gente cotizando. Hay menos paro oficial. Esos son hechos.

Pero son hechos seleccionados, presentados sin contexto y acompañados de comparaciones diseñadas para maximizar el impacto político. Eso no es comunicación de resultados. Es propaganda con estadísticas.

Y cuando el Gobierno hace trampas con las cifras del empleo, las personas que pagan el precio no son las que aparecen en los titulares. Son las que trabajan en hostelería por el mínimo, las que tienen contrato fijo discontinuo pero llevan cuatro meses sin trabajar y las que cotizan y no llegan a fin de mes.

A ellas les da igual el récord de afiliación.