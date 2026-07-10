Crisis silenciosa: pensiones en máximos y salarios a la cola

Los datos no encajan con la intuición: en una década, la pensión media en España ha subido un 57%, mientras que el salario medio apenas ha avanzado un 30%.

El país se adentra en la jubilación masiva de la generación del baby boom con un sistema que protege cada vez mejor a los mayores… y deja rezagados a muchos trabajadores jóvenes. Este contraste se traduce en escenas cotidianas: jubilados con ingresos relativamente estables y revalorizados frente a jóvenes encadenando contratos temporales, alquilando viviendas imposibles y sufriendo sueldos que pierden poder adquisitivo.

El debate de “quién sostiene a quién” ya no es teórico; se ve cada mes en la nómina y en el extracto bancario. La creciente desigualdad hace temer por el futuro de las nuevas generaciones, que comienzan a cuestionar la viabilidad del sistema de pensiones.

Una década de pensiones disparadas

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, la pensión media del sistema ronda hoy los 1.370 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación supera los 1.570 euros. Este crecimiento no ha sido lineal: en 2023, la pensión media registró un salto anual del 9,4%, el mayor aumento de la serie histórica reciente.

El contraste con los salarios es evidente. Entre 2011 y 2024, la pensión media de jubilación creció un 57% hasta unos 1.450 euros, mientras que el salario medio apenas aumentó un 30%, situándose cerca de 2.386 euros. Es decir:

Las pensiones avanzan el doble de rápido que los sueldos.

que los sueldos. La revalorización automática ligada al IPC garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.

ligada al IPC garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. Los salarios dependen de negociación colectiva y productividad, con resultados desiguales.

Un reportaje reciente de elEconomista destaca que esta “brecha” no es un efecto pasajero de la inflación alta, sino una situación estructural.

Cuando los jubilados ganan más que los jóvenes

Un fenómeno desconcertante es que, en muchos hogares, los ingresos de los jubilados superan a los de los trabajadores jóvenes. Los microdatos de renta del INE informan que las personas entre 65 y 74 años con pensión suelen tener ingresos superiores a los de algunos grupos más jóvenes, que enfrentan salarios más bajos.

La situación se detalla en los siguientes puntos clave:

Pensiones:

– Pensión media del sistema: 1.371,35 euros (junio 2023).

(junio 2023). – Pensión media de jubilación: 1.572,77 euros.

Mercado laboral:

– Salarios de entrada en muchos sectores de servicios: entre 1.100 y 1.300 euros netos.

netos. – Alta precariedad y contratos temporales entre menores de 30 años.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, no es raro que un abuelo con pensión contributiva y vivienda pagada tenga más renta disponible que su nieto con contrato temporal y alquiler compartido. Este “invierno demográfico” se entremezcla con una creciente brecha generacional que alimenta el descontento.

El impacto del baby boom y el coste para el sistema

La llegada masiva de la generación del baby boom a la jubilación ha coincidido con este incremento acelerado de pensiones. Actualmente, el número de pensiones supera los 10,5 millones, con cerca de 9,5 millones de pensionistas. El gasto mensual en pensiones se sitúa en unos 14.400 millones de euros, lo que representa un 6% más que el año anterior.

Un cuadro básico ayuda a visualizar la tensión:

Concepto Dato reciente aproximado Número de pensiones 10,5 millones Número de pensionistas 9,49 millones Pensión media del sistema 1.371 € Pensión media de jubilación 1.573 € Gasto mensual total 14.398 millones €

El gran interrogante no es solo cuánto reciben los jubilados hoy, sino quién cubrirá la factura cuando la pirámide demográfica se invierta. Expertos alertan sobre un desequilibrio financiero creciente, con un déficit contributivo cercano al 2% del PIB.

Las reformas recientes han asegurado la actualización de pensiones con el IPC, pero los costos recaen sobre:

Aumentos en las cotizaciones sociales.

Transferencias crecientes del Estado a la Seguridad Social.

Mayor presión fiscal para políticas prioritarias.

El futuro de las nuevas generaciones plantea dudas sobre equilibrio y sostenibilidad del sistema de pensiones. Las desigualdades actuales entre edades podrían tener consecuencias sociales y económicas a largo plazo, donde los jóvenes sentirán que financian un modelo que no podrán disfrutar en igualdad de condiciones.

Una cosa es cierta: la confianza intergeneracional es esencial para la estabilidad de cualquier sistema de bienestar que se precie.