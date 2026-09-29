La formación como herramienta para evitar la fuga de talento

Cuando un profesional empieza a plantearse un cambio de empresa, el salario no siempre es el único motivo. La sensación de llevar demasiado tiempo haciendo lo mismo, la falta de oportunidades para aprender o no ver posibilidades de evolución también pueden pesar en la decisión.

Para Recursos Humanos, la formación puede ayudar a responder a este problema. Pero ofrecer más cursos no es necesariamente la solución. La clave está en que lo aprendido tenga relación con el trabajo y permita al profesional desarrollar nuevas capacidades que pueda utilizar dentro de la empresa.

No todos necesitan aprender lo mismo

Uno de los errores más habituales es ofrecer la misma formación a perfiles con necesidades diferentes.

La inteligencia artificial es un buen ejemplo. Un equipo comercial puede querer utilizarla para preparar propuestas, mientras que administración puede aplicarla al trabajo con documentos. Un responsable de área, en cambio, necesitará entender dónde tiene sentido introducir estas herramientas y cómo hacerlo.

Una formación inicial puede proporcionar una base común, pero a partir de ahí las necesidades cambian.

Este es el planteamiento de la formación a medida para empresas que desarrolla Prologue Formación: adaptar los programas a las necesidades de la organización y de los equipos que van a aplicar lo aprendido. Un enfoque que la compañía ha llevado también a proyectos formativos con empresas del IBEX 35.

Aprender para poder avanzar

La formación resulta especialmente útil cuando tiene una aplicación posterior. Si una persona aprende análisis de datos y después puede participar en la elaboración de informes o asumir el seguimiento de determinados indicadores, existe una evolución visible.

No es necesario que cada curso termine en un ascenso. Un nuevo proyecto, una responsabilidad diferente o la posibilidad de colaborar con otro equipo también pueden ofrecer oportunidades de desarrollo.

Aquí los responsables directos tienen un papel importante. Si después de la formación no existe espacio para practicar o utilizar los nuevos conocimientos, será difícil que el profesional perciba que aprender está cambiando su trayectoria dentro de la empresa.

Medir algo más que la asistencia

El número de asistentes o las valoraciones al terminar un curso permiten saber cómo ha funcionado la actividad, pero no si ha generado un cambio real.

Unas semanas después resulta más interesante hacerse otras preguntas: ¿los participantes utilizan lo aprendido?, ¿pueden realizar tareas que antes no podían?, ¿han ganado autonomía?, ¿están asumiendo nuevas responsabilidades?

Estas respuestas ayudan a saber si la formación está realmente conectada con las necesidades de la empresa y de sus profesionales.

Crecer sin tener que buscar fuera

La formación por sí sola no garantiza que una persona permanezca en una empresa. En esa decisión intervienen las condiciones laborales, el liderazgo, el reconocimiento y muchos otros factores.

Pero sí puede contribuir a algo importante: que los profesionales encuentren oportunidades para seguir evolucionando dentro de la organización.

Porque, en materia de talento, el reto no debería ser simplemente conseguir que las personas no se marchen. También debería ser darles razones para querer seguir creciendo dentro.