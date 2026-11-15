Cuando Feijóo y Abascal entren al Gobierno, caerán con Sánchez más de 10.000 enchufados socialistas con sueldos opíparos

Andan muchos tan angustiados ante lo que se avecina que, como dice el castizo, no les cabe un cacahuete a martillazos por ese sitio donde nunca da el sol.

Si no se produce la sorpresa del siglo, cosa harto improbable a la vista de las encuestas, el 29 de noviembre se quedarán sin puesto y sin sueldo. Y eso duele, y mucho.

Según las estimaciones de Vozpópuli, el baile de sueldos públicos tras el 29-N pone en jaque más de 7.000 empleos ligados a altos cargos, gabinetes y entidades públicas.

No son despidos automáticos ni, por sí mismos, trabajos irregulares. Hablamos de personal eventual, asesores, cargos políticos y trabajadores de organismos cuya permanencia depende de quién gobierne.

Muchos, si no encuentran acomodo, tendrán que hacer algo que no hacen desde hace años: buscar trabajo en el sector privado.

¿Qué coño es esto que ha pasado en el mitin del PSOE de hoy? 😂😂😂😂😂 https://t.co/HzluzpCGwR — Dios (@diostuitero) November 12, 2026

Un ejército de confianza

La primera línea de la Administración del Estado suma 823 altos cargos, desde secretarios de Estado hasta directores generales. En 2018 eran 671. Muchos cobran más de 120.000 euros al año.

Detrás va un batallón de más de 1.300 asesores de confianza, y más de la mitad trabaja para el entorno directo del presidente del Gobierno. El cambio de Ejecutivo les quita la red: los puestos temporales dejan de tener la protección de la continuidad administrativa y quedan a merced de una nueva decisión política.

No todos caerán igual de duro. Los funcionarios pueden volver a su plaza de origen. Los ministros y secretarios de Estado tienen dos años de compensación. Algunos encontrarán refugio en organismos, empresas públicas o administraciones territoriales. Y el personal eventual sin plaza fija tendrá que buscarse la vida o pedir el subsidio: algo más de 1.000 euros durante un máximo de dos años, si cumplen los requisitos. Una miseria comparada con sus nóminas actuales.

Del ministerio al Ibex

El temblor no se queda en los ministerios. Llega a Correos, Renfe, Paradores, Indra, RTVE y a otras sociedades con participación pública, donde los nombramientos directivos pasan más desapercibidos pero los sueldos son jugosos.

Y llega, sobre todo, a quienes Sánchez ha ido colocando en suntuosos despachos y consejos de administración del Ibex 35. El caso de Telefónica es el más elocuente. Tras la entrada del Estado en su capital y el relevo al frente de la compañía, la operadora fichó a Gonzalo Conde-Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para un puesto directivo en el área de Regulación. El Gobierno se desmarcó del fichaje, pero el apellido lo dice todo. Ahora, quienes llegaron de la mano de la política tendrán que demostrar que pueden quedarse por méritos propios.

Presentadores, tertulianos y la televisión de todos

En RTVE, el consejo de administración tiene 15 miembros, repartidos según el equilibrio parlamentario entre el PSOE, SUMAR y los socios de investidura. Y la factura no acaba en los despachos. El cambio de Gobierno también pondrá en el aire a presentadores, colaboradores y tertulianos que han hecho de la pantalla pública un altavoz amable para Moncloa. Más de uno estará ya repasando su agenda de contactos en las privadas.

Enchufes con nombre propio

Las denuncias de enchufismo llegan también a las autonomías. La UCO investiga contrataciones de familiares de cargos del PSOE en la Faffe, una entidad andaluza que iba a desaparecer. El caso está bajo investigación y no hay condena firme.

Tampoco ha pasado desapercibido el nombramiento del hijo del ministro José Manuel Albares en un puesto ligado a la acción exterior de la Unión Europea, cuestionado por si reunía los méritos exigidos. Y hay quien calcula en 11.200 los puestos a dedo en la Administración, aunque esa cifra mezcla figuras muy distintas: cargos de confianza, libre designación, altos cargos y funcionarios de carrera.

La factura

Todo esto cuesta dinero. Según Vozpópuli, el gasto en remuneraciones del aparato político y burocrático roza los 18.000 millones de euros, sumando todos los niveles de la Administración. En un país donde la inflación ha vaciado el bolsillo de las familias, un sueldo de seis cifras para un cargo de confianza no pesa en las cuentas públicas lo mismo que el de un administrativo.

El remate

Renovar equipos es normal en democracia. Lo que no es normal es que la carrera de tantos dependa más del carné que del currículo. Por eso el 29-N no solo decidirá quién ocupa los despachos. También dejará claro cuántos de esos sueldos respondían a necesidades del Estado y cuántos, simplemente, a las necesidades de un partido.