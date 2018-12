Estos son los 15 productos de DIA que triunfan entre los consumidores mientras la cadena se hunde

Sin duda Día, es uno de los supermercados preferidos por los consumidores, especialmente por sus buenos y competitivos precios. (Los proveedores aprietan la supermercados 'DIA' y exigen adelantar los pagos por su crisis).

Yogur griego natural de Dia (6 unidades) de Dia: 1,10 euros

La cadena Dia está cayendo en picado. Se desploma. La presión del Ibex 35 ha podido con ella. El supermercado 'made in Spain' se ha marchitado a la velocidad de la luz durante los últimos meses. Esta crisis pasa desapercibida para los ojos de muchos de sus clientes fijos. El Español ha recorrido varios de sus centros para entender el éxito de algunos de sus productos estrella. Los lácteos son su especialidad. El sabor, la textura y el precio del yogur griego natural es lo que más atrae a la mayoría de los compradores (Supermercados 'Dia' prepara un cierre masivo de tiendas y pone a la venta Clarel).



Flan de vainilla de Dia: 80 céntimos

El pasado lunes la cadena cerró sesión en Bolsa con una caída del 19% ante la imposibilidad de poder cumplir con sus obligaciones financieras. Jessy tiene 37 años y dos hijos. No ha dejado de venir a comprar a Dia. Uno de sus niños tiene un solo objetivo cuando cruza la puerta del supermercado ubicado en el corazón de la ciudad madrileña de Getafe: el flan de vainilla, según recoge Lucía Vinaixa en El Español.



Queso brie de Dia: 1,15 euros

Esther es de Getafe y su amor hacia Dia viene de familia. Su madre era fiel a sus productos estrella y esta mujer de 36 años sigue la tradición. "Es el supermercado con el queso brie más barato. Todos los demás lo venden de marca", cuenta la getafense mientras nos muestra su lácteo favorito.



Atún claro en aceite de oliva de Dia: 1,29 euros

La cadena española no entiende de fronteras y se ha expandido a países como Brasil, Portugal, Argentina, China y Paraguay. Jaime, natural de Marruecos, no puede resistirse al atún claro en aceite de oliva. Es imposible no darse cuenta. Doce son las latas que este marroquí se lleva a casa. "Hace dos días me compré 10", expresa el hombre de 43 años.



Leche entera de Dia: 88 céntimos

Ni un euro cuesta una botella de litro y medio de leche entera en la cadena. La semidesnatada también está entre los productos favoritos de sus clientes. Las fábricas de Central Lechera Asturiana y Lauki están detrás de la marca blanca de esta bebida.



Bebida de fruta y leche 'Mediterráneo' de Dia: 87 céntimos

¿Seis zumitos por menos de un euro? En Dia se puede. El precio sigue siendo lo que más atrae a los consumidores de los artículos de la cadena de supermercados. A Joanna, de 34 años, le cuesta decidir entre la amplia variedad de packs de zumos que hay sobre la vitrina de bebidas. Al final se decide por el tipo 'Mediterráneo'.



Paleta de cerdo ibérica 'Delicious' de Dia: 4,19 euros

Los productos gourmet de la distribuidora también tienen el privilegio de estar en la lista de la compra de muchos compradores, sobre todo en Navidad. María Hernández, de 72 años, enseña a este periódico los artículos de marca blanca que nunca faltan en su carrito. ¿El cerdo ibérico? Solo en ocasiones especiales.



Chorizo ibérico en lonchas 'Delicious' de Dia: 1,95 euros

Lo que sí que se permite María son las lochas de chorizo ibérico, y a menos de la mitad de precio que el jamón. Pero los cupones de descuento de Dia hacen que esta cacereña se de algún capricho de vez en cuando. Aún así, según un artículo publicado por El Mundo, la cadena sufre desde hace meses una crisis de credibilidad por parte de los inversores, sus ventas han caído en España, su modelo de negocio no convence y, además, no ha logrado hacer frente a la competencia de otras cadenas de supermercados.



Pan de molde de Dia: 76 céntimos

"Porque me viene de paso" es una de las respuestas más comunes de los entrevistados por este periódico. Aún así, muchos coinciden en que su pan de molde es "mucho más barato" que la competencia. ¿La segunda unidad? A mitad de precio. Esta estrategia también es la causa de los ingresos de Dia.



Bebida energética de Dia: 38 céntimos

Pero sus bajos precios no son suficientes para frenar la caída de la cadena. Dia tenía previsto presentar una nueva estrategia para este otoño, pero ésta se ha atrasado. El primo de bebidas energéticas como Redbull, pero en marca blanca, también hace que Esther no deje de ir a este súper.



Refresco Cola de Dia: 26 céntimos

"Los de Ahorramas son unos pijos", así describe a Esther a la competencia. La mujer ha probado todas los refrescos "Coca-cola" de marca blanca y asegura que se queda con las de la cadena española. El grupo se plantea la venta de Clarel (sus tiendas centradas en el cuidado personal, belleza y cosmética) y tampoco descarta echar el cierre de algunos supermercados en España que no dan tantos beneficios como deberían.



Bebida de avena 'Vital' de Dia: 1,09 euros

En otro supermercado ubicado en la misma ciudad getafense parece que ha pasado un huracán que se lo ha llevado todo. Hay decenas de vitrinas vacías. Dos empleadas charlan mientras ordenan uno de los estantes. "Hemos abierto en el puente de la Constitución y los clientes se han llevado todo", explica una de las trabajadoras. Maricarmen venía directa a comprar su azúcar moreno preferido, pero se tendrá que ir sin él. La bebida de avena 'Vital' está en el top 2 de sus productos favoritos de la distribuidora.



El café natural molido de Dia: 2,40 euros

"Nosotras no hemos notado ninguna crisis. Todo está igual que siempre. Tenemos los mismos compradores y las colas siguen siendo larguísimas". Así define una de las cajeras la difícil situación que está pasando el supermercado. Aunque no lo vea, cadenas como Mercadona o Lidl están teniendo un gran impacto en sus ventas. "Lo que más arrasa es el café natural y el descafeinado", confiesa la mujer. Una clienta que pasa por allí lo confirma.



Spaguetti de Dia: 77 céntimos

Un kilo de pasta por menos de un euro. Este modélico precio atrae a muchos estudiantes que pasan su Erasmus en Madrid. Pero tampoco es suficiente. La empresa de Antonio Coto ha comunicado su imposibilidad para atender sus obligaciones financieras en 2019, derivadas de su deuda de 1.800 millones de euros.



Aceite de oliva de Dia: 3,49 euros

Toda una delicatessen. Sea para cocinar o para aderezar nuestras ensaladas, el aceite de oliva también se encuentra entre los productos más vendidos. ¿Sobrevivirán estos 15 productos estrella al terremoto que está haciendo tambalear la cadena de supermercados?