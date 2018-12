Se te van a atragantar la Campanadas de Nochevieja si lees esto y te enteras de lo que pagas por cada uva de bote

Las costumbres y tradiciones, a veces, nos pueden salir muy caras al bolsillo (¿Sabes por qué se cree que las doce uvas traen suerte en Nochevieja?).

Lo normal es encontrar una o dos variedades de uva blanca, pero al llegar la última semana del año y al acercarse las Campanadas las fruterías españolas se llenan de estos productos que se ofrecen al consumidor presentados en múltiples formas (La maciza Cristina Pedroche posa 'en bolas' para calentar las Campanadas de Nochevieja).

Las hay con pepitas, sin pepitas, en packs de 12, de venta al granel, envasadas... ¡hasta en lata! ( Las insólitas campanadas de año nuevo de Ramón García que no te querrás perder).

Variedades hay muchas, tantas como formas de presentación y precios. Porque si bien las uvas no deberían tener un coste demasiado alto, en días como estos pueden pagarse a precio de oro. Y no, no estamos exagerando (¡Ojo! Esta Nochevieja puedes quedarte sin comunicarte por WhatsApp por este motivo ).

En El HuffPost nos hemos acercado a un Alcampo de Madrid, que ya sabemos que es el supermercado más barato de España según la OCU, para comprobar cómo se inflan los precios de las uvas en esta época del año y hasta qué punto disfrutar de las 12 campanadas nos puede salir caro.

No estamos exagerando, se te van a atragantar las uvas cuando veas la diferencia que hay entre comprar un pack de 12 uvas naturales, una lata o cogerlas a granel y preparar tus propias bolsitas, con o sin pepitas, según recoge Maragarita Lázaro en huffingtonpost.

UVA BLANCA SIN PEPITA

Granel 3,49 euros/kilo (166 uvas) (0,02 euros/uva)

Tarrina de 450 gramos 2,29 euros (1 kilo costaría 5,08 euros) (75 uvas) (0,03 euros/uva)

UVA BLANCA CON PEPITA

Granel 1,19 euros/kilo (166 uvas) (0,007 euros/uva)

Tarrina 600 gramos 1,39 euros (1 kilo costaría 2,31 euros) (100 uvas) (0,01 euros/uva)

EN PACK

Pack de 12 uvas con forma de reloj (100 gramos aprox) 0,99 euros ( 0,08 euros/uva)

Pack 2 tarrinas 2,79 euros (0,11 euros/uva)

Copa 12 uvas de la suerte 0,99 euros (0,08 euros/uva)

Pack lata 3 tarrinas de 12 uvas 2,94 euros (0,08 euros/uva)

Dicho esto y partiendo de la base de que una uva blanca pesa aproximadamente 5 gramos, por tanto 12 uvas serían 60, hemos hecho una gráfica con los diferentes precios que podemos pagar por recibir el año comiendo esta fruta. A partir de ahí sólo habría que multiplicar por el número de personas que cenarán ese día en tu casa y flipar con las diferencias.