¿Te has enterado de la qué ha montado Bibiana Fernández en un Mercadona?

Bibiana Fernández es una de las mujeres más inteligentes y divertidas de España. (La 'tierna' Bibiana Fernández suelta tal barbaridad que Ana Rosa se parte de la risa).

SIn duda es una de las caras más conocidas de la televisión desde hace muchos años y cualquiera que siga sus redes sociales sabe que lo suyo no es precisamente pasar desapercibida (Bibiana Fernández: "Me lo ha quitado todo Hacienda").

Este sábado ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram con la que ha generado cientos de comentarios y una risa generalizada.

En ella, aparece vestida de gala -con traje largo y pedrería-, luciendo gafas de sol, guantes de cuero y abrigo de plumas. Nada extraño en ella, según recoge huffingtonpost.

Lo que ha llamado la atención ha sido el escenario escogido para hacer la foto. En lugar de posar en el photocall de una alfombra roja, Fernández lo hace en el pasillo de la frutería del Mercadona.

Y para terminar de redondear la estampa, sale sujetando dos piñas en las manos, como si fuese una azafata del Un, Dos, Tres mostrando los premios en juego.

Sus fans han aplaudido la genialidad de acudir de esa guisa a hacer la compra y sobre todo, de hacerse la foto. Entre los más de 600 comentarios que le han dejado en la publicación, algunos aseguran que habrían pagado por ver el making off de la sesión fotográfica.

"Jajaja".

"¡Te superas Bibi!".

"El señor de rojo flipando".

"¡Estás fabulosa con o sin piña!".

"La foto espectacular pero pagaría por ver los caretos de la gente alrededor".

"Única".

"Me parto".

"Esto es comprar con arte y lo demás son tonterías".

"Jajajaja eres la atracción de Mercadona seguro!".

"Antes muerta que sencilla".

"Tienes arte... hasta para ir a la compra ... Qué barbaridad".

"¿Ahora qué me pongo yo para ir a comprar?".

"Eres una diva hasta para ir al Mercadona".

"¡¡¡Eres la bomba!!! Tengo que vestirme un día así para ir al súper!! ¡Me encanta!".

"¡¡¡Qué elegancia para comprar unas piñas!!!".

"Te comento que te veo en mi Mercadona, mientras voy con mis vaqueros y la cara lavadita, y me da un parraque. Pero, IPSO facto".