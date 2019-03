Atracadores del Este asaltaron la casa de Marcos de Quinto y obligaron a su mujer a abrir la caja fuerte

El personaje es de campanillas ('Casanova' Marcos de Quinto, el gran fichaje de Albert Rivera, tiene un currículum amoroso que deja tieso a su jefe ).

La noticia la levanta en primicia M.A. Ruiz Coll en 'Okdiario' este 24 de marzo de 2019: "El ex vicepresidente de Coca-Cola y número 2 de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, sufrió en mayo de 2018 un violento asalto en su mansión de Torrelodones".

Perpetraron el atraco mafiosos búgaros y en el momento de su irrupción en el chalet, protegido por cámaras y un sosfisticado sistema de seguridad, tanto Marcos, como su su esposa, la soprano Angélica de la Riva, estaban en la casa (Así es Marcos de Quinto, de Coca-Cola a la política).

Pocos días después y gracias a las grabaciones, la Policía Nacional detuvo en Barcelona a los cinco autores del robo, que habían protagonizado otros asaltos a chalés en distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid y Cataluña (El pasado podemita de Marcos de Quinto que hará estremecer a Rivera: "¡Quieren sacarle algo sucio a Podemos").

Los delincuentes penetraron en la mansión, con armas de fuego y el rostro cubierto con pasamontañas.

El asalto resultó especialmente violento. Tras sorprender a la pareja en el interior de la vivienda, los ladrones amenazaron con matar a Angélica de la Riva, para forzar al empresario que les entregara todos los objetos de valor. También le obligaron a abrir la caja fuerte que había en la vivienda.

Abandonaron el chalé con dinero en efectivo y joyas.

Entro en política para ayudar a mi país, no a mí.

Quiero contribuir a unir a mis compatriotas, no a dividirlos.

Trabajaré desde la moderación y el respeto, aunque no lo reciba.

Espero poder ayudar a cambiar ciertas cosas de la política y (sobre todo) espero que ella no me cambie.