Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo tumban los sueños de economista de Marta Flich, que jaleó el sablazo fiscal que prepara Pedro Sánchez

Sabido es entre la profesión que Marta Flich, una de las lugartenientes de Risto Mejide en Cuatro, tiene varias virtudes entre las que no se encuentran su sabiduría económica.--Pedro Sánchez nos aplicará una subida de impuestos retroactiva para cubrir su despilfarro--

Ella es espontánea, televisiva, atractiva, actúa, y a veces podría parecer graciosa, y por eso está teniendo proyectos televisivos, como su asiento en 'Todo es mentira' de Mediaset.

Su problema principal es que va de economista, y no, eso no. Aunque en cierta ocasión se la coló a los del Huffington (PRISA), donde la progresía 'compró' sus videoblogs donde intenta explicar la economía al vulgo, ella no va para insertar su nombre junto a los de Keynes o Adam Smith.--Prepárense para disfrutar: Sánchez ocultó en campaña una brutal subida de impuestos a las clases medias--

En esta ocasión, Flich acudió a su Twitter, donde se sabe a salvo gracias a su legión de fans, de mayoría masculina.

La pseudo-economista dijo lo siguiente, en referencia a la noticia de la inesperada subida de impuestos que prepara Pedro Sánchez: "¿Sabes por qué la derecha se queja de la potencial subida de impuestos? Porque afecta sobre todo a las rentas más altas y grandes empresas. Afectará al 0.5% de los contribuyentes y al 1% de las empresas. Tú notarás que lo público funciona mejor."

Dos economistas liberales sacaron a Flich de su error y desacreditaron su propaganda socialista:

No es la derecha, será el propio contribuyente quien se queje.



Le siguen vendiendo a usted que 26.000 millones de euros los van a pagar 90.000 personas (los ricos).



Usted no notará una mejora en nada, notará su cartera vacía y los políticos gastando a su costa. https://t.co/qB64f2VeDU — Daniel Lacalle (@dlacalle) 3 de mayo de 2019

Recaudación estimada por la subida del IRPF a las rentas altas: 328 millones.

Recaudación estimada por la subida del diésel: 670 millones.



El 0,5% de los contribuyentes. https://t.co/sGoSMJbTNR — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) 2 de mayo de 2019

