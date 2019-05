'Ocurrencias Sánchez': El registro horario obligatorio siembra el caos entre las empresas

Otra gracia del Gobierno Sánchez (¿Sabes cómo va a controlar a partir de ahora tu horario la empresa en la que trabajas?).

A partir de este domingo, 12 de mayo de 2019, la entrada y salida del puesto de trabajo deberá quedar registrada; de no hacerlo la empresa se arriesga a multas superiores a 6.000 euros.



La implementación obligatoria del registro horario está generando dudas y muchas críticas entre los empresarios, tampoco gusta a los sindicatos y los trabajadores están en alerta.

Pero si hay un colectivo alarmado es el de pymes y autónomos que, en definitiva, serán los más perjudicados por una norma que no ha previsto las particularidades de cada actividad y que colisiona con las nuevas formas de trabajo, como subraya Susana Alcelay en 'ABC este viernes: