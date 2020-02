Error garrafal: una web vende sofás de 3.500€ a 3€

Sofás a 3 euros.

La firma italiana Natuzzi ha sacado a la venta, este jueves 6 de febrero de 2020, sofás de diseño de un coste original de 3.500 euros a 3 euros.

Un usuario se percató de este error y compartió la información en Twitter: «Gran cagada en eCommerce. Sofás de 3.500 € por sólo 3€. Esto es lo que ha pasado con Natuzzi en su página web. A las 9:00 de la mañana corrió como la pólvora por mis grupos de whatsapp. ¡Alguien encontró una mina de oro!».

Gran cagada en #eCommerce. Sofás de 3.500 € por sólo 3€. Esto es lo que ha pasado con @Natuzzi en su página web. A las 9:00 de la mañana corrió como la pólvora por mis grupos de whatsapp. ¡Alguien encontró una mina de oro! (Hilo) Vas a flipar @jordiobdotcom pic.twitter.com/LRmhgjSfQj — Carles Gili (@carlesgili) February 6, 2020

Tal y como explica el usuario, la web llegó a realizar más de 150 pedidos, y añade: «¿Es un error o una campaña? (No creo). Sofás a 3€, 4€ y 5€. La marca no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores?».

13:00. Esto es un desmadre. Llevan más de 150 pedidos. ¿Nadie de @Natuzzi se ha enterado aún?😲 ¿Es un error o una campaña? (No creo). Sofás a 3€, 4€ y 5€. La marca no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores? pic.twitter.com/Uq2yrj4RNk — Carles Gili (@carlesgili) February 6, 2020

De forma anecdótica el tuitero comentaba: «Aún persiste el error pero se han agotado. No hay stock. En serio, ¿Cómo acabará todo esto? ¿Nos enviarán sofás en miniatura? Mejor no dar ideas».

13.30. Llegando al límite. Por fín. Aún persiste el error pero se han agotado. 🤦‍♂️No hay #stock. En serio, ¿Cómo acabará todo esto? ¿Nos enviarán sofás en miniatura? 🛋️Mejor no dar ideas. De todos modos, una mañana entretenida. @donbonas @JordiRodriQua @albertferqu @Treulle pic.twitter.com/IFNbYrojbP — Carles Gili (@carlesgili) February 6, 2020

Aún no se sabe cómo terminará la historia y si finalmente la empresa entregará los sofás venidos a los que los han adquirido por 3 euros o bien rechazarán los pedidos.