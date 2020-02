EEUU sancionará a Repsol si Pedro Sánchez no rectifica su apoyo a Nicolás Maduro

España no es inmune a las sanciones de Estados Unidos. La Administración de Donald Trump ha lanzado una advertencia al gobierno progresista del PSOE y Podemos que, de ser ignorado, se podrá transformar en una sanción directa. En concreto, Elliott Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, confirmó que mantienen conversaciones con España, para pedir que la compañía Repsol “cambie” sus actividades con Caracas.

“Tendremos más conversaciones con funcionarios españoles y con Repsol (respecto a Venezuela) y esperamos que a medida que avancemos, las actividades de Repsol cambien”, dijo Abrams, al ser consultado sobre las actividades de la petrolera española en el país.

La información la proporcionó Elliott Abrams en la conferencia de prensa donde explicó las sanciones impuestas este martes a la empresa suiza Rosneft Trading SA (que forma parte de la estructura de la petrolera estatal rusa, Rosneft). “Todos los que participen en transacciones con Rosneft podrían estar sujetos a sanciones”, dijo.

Próximos objetivos de EEUU

Hace dos semanas, un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica, informó que Estados Unidos incrementará la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y, para ello, se contemplan sanciones a empresas petroleras.

“Ya sea Rosneft, Reliance (India), Repsol o Chevron aquí en los Estados Unidos, yo tendría cuidado respecto a sus actividades en Venezuela que apoyan directa o indirectamente a la dictadura de Maduro”, dijo. Sobre ese anuncio, este martes se evidenció que las sanciones comenzaron contra la filial de Rosneft.

Rusia sancionada

El Departamento de Tesoro ha dado un paso más allá y anunciado sanciones directas en contra de Rusia, el gran escolta de la dictadura bolivariana. Así lo indicaron este martes 18 de febrero y precisaron que las medidas afectarán, principalmente, a la firma Rosneft Traiding SA por su colaboración con la tiranía venezolana.

Como si fuera poco, la Administración de Donald Trump anunció que las sanciones serán también para el presidente de Rosneft Traiding SA, Didier Casimiro, quien habría sido la persona encargada de negociar la venta y el transporte de petróleo venezolano, violando las anteriores sanciones contra PDVSA.

“Rosneft Trading (…) ha proporcionado la mayor parte de los recursos financieros del régimen de Maduro“, dijo en tanto un alto funcionario bajo condición de anonimato, y agregó que estas sanciones “deberían tener un impacto significativo”, denunció.

Según informó el gobierno, el mes pasado la empresa sancionada facilitó el envío de 2 millones de barriles a África Occidental.

Sin embargo, las autoridades explicaron que este bloqueo no aplica a la firma principal, Rosneft Oil Company, y otras subsidiarias o afiliadas que no estén bajo el control de la firma de trading. De esta manera, los ciudadanos estadounidenses no están impedidos de mantener sus negocios con la matriz rusa.

Venezuela vive un colapso económico agudizado desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de 4,7 millones de personas, según la ONU.