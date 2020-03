¿De dónde ha sacado Pedro Sánchez que las peluquerías son un servicio de primera necesidad?

Atónito se ha quedado el personal con el anuncio de que durante el ‘estado de alarma’, durante el que te pueden detener si se te ocurre salir a pasear al parque o montar un partido de padel, las peluquerías permanecerán abiertas en toda España.

Todavía no había terminado la comparecencia del indocumentado Pedro Sánchez, este 14 de marzo de marzo de 2020, y Twitter ya se había llenado de por qués y coñas.

Las peluquerías, tintorerías y lavanderías sí podrán abrir durante los próximos 15 días que durará, de momento, el confinamiento en casa de los 44 millones de españoles.

Son de los pocos negocios, además de los de alimentación, que podrán permanecer abiertos durante este periodo de restricción generalizada.

No podrán hacerlo el resto del comercio (salvo supermercados), gimnasios y tampoco la hostelería, según figura en el real decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros extraordinario y según ha confirmado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.

El Gobierno decide así incluir a peluquerías, lavanderías y tintorerías dentro de los servicios de primera necesidad a los que sí podremos acceder los ciudadanos durante estas semanas de confinamiento. También se abrirán las ópticas. Las peluquerías, sin embargo, no soportan un IVA reducido, sino de 21%.

Hay memes y bromas en Internet, para partirse la caja y todas sacudiendo al Gobierno socialcomunista y sus esperpénticos personajes:

LAS EXCUSAS DEL GOBIERNO

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de «no hacer mucho daño» al pequeño negocio, que, dijo, «tiene que ver con la estructura económica del país».

Así lo explicaron fuentes del Ejecutivo después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que avanzó el detalle del real decreto ley por el que se instaura en España el estado de alarma durante quince días y se restringen los movimientos.

Dentro de las posibilidades de lo que se quiere prevenir, el Ejecutivo buscó con la salvedad de peluquerías y tintorerías que sigan funcionando elementos de la vida cotidiana para no hacer tampoco «mucho daño» a la economía y a la vida rutinaria de las personas.

El Gobierno admite que las peluquerías es un negocio privado pero que se ha convertido en un elemento «razonablemente cotidiano» y que con el fin de alertar lo menos posible la vida de las personas, hay aspectos que se han salvado de estas las «bastantes precauciones» impuestas sobre lo que se puede o no hacer mientras dure el estado de alarma.

Esta decisión ha provocado estupor y en las redes sociales rápidamente se han sucedido los mensajes criticando o ironizando al respecto.

La decisión podría justificarse por una cuestión de higiene. Las lavanderías proveen un servicio a las personas que no tienen lavadora en casa. También las tintorerías, que además de un uso personal, pueden tener uno industrial, porque son las lavanderías de los hospitales . En el caso de las peluquerías, pueden dar un servicio a gente con falta de movilidad reducida o que no puede mover los brazos, que no se puede lavar el pelo.

Hay otra explicación psicológica y es que, durante este periodo de encierro en casa, el hecho de vernos desarreglados puede influir de manera negativa en el estado de ánimo.

El negocio de las peluquerías, junto con los centros de estética, facturó 3.550 millones de euros en 2018, manteniendo por tercer año consecutivo un crecimiento en torno al 1,5%. Sólo las ventas de las peluquerías alcanzaron 2.720 millones de euros, aumentando un 1,5% respecto a 2017, y reuniendo el 77% del negocio total.