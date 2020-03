Teodoro García (PP) exige el rescate inmediato de los autónomos españoles: «A cero ingresos, cero impuestos»

Lo único que preocupa a Pedro Sánchez es seguir durmiendo en La Moncloa.

Ni los miles de muertos, ni las decenas de miles de contagiados por su sectarismo impulsando las manifestaciones del 8-M, ni el timo de los ‘test rápidos‘, ni el futuro de millones de españoles, abocados a la ruina, le quitan el sueño.

Ni siquiera le produce insomnio tener al lado a un Pablo Iglesias, que juega a la contra, o que Europa le eche en cara que no se plantee el mínimo recorte, cuando preside el Gabinete más numeroso y caro de la Historia.

En el mundo empresarial, incluyendo desde los grandes a los más pequeños, hay consternación.

No sólo por las formas y el impacto que la desastrosa gestión de Sánchez tendrá en la economía, también por el hecho de que el cierre total del país se haya articulado mediante un permiso retribuido de dos semanas, que luego los trabajadores tendrán que compensar alargando jornadas y con horas extras.

La improvisada medida, perfectamente ajustada a los funcionarios y a los empleados de grandes empresas, no tendrá la mínima validez en decenas de miles de pymes y es un sarcasmo para buena parte de los 3 de millones de autónomos españoles.

Y pensando en estos últimos, el Partido Popular insta al Gobierno PSOE-Podemos a que aproveche el Consejo de Ministros extraordinario de este 29 de marzo de 2020 para lanzar un salvavidas a autónomos y pymes que se ven obligados a cerrar sus negocios por el estado de alarma.

Teodoro García, el secretario general del PP, ha pedido a Sánchez que tome medidas de manera inmediata:

«Un autónomo que cierra su negocio no puede pagar la cuota. Si no se levanta la persiana no se pagan impuestos. A cero ingresos, cero impuestos».

«El Gobierno debe hacerse cargo de los impuestos mientras dure el estado de alarma».

«En lugar de esquilmarlas, hay que facilitar que las empresas tengan liquidez, para que no acaben despidiendo a gente. La prioridad debe ser garantizar empleos, que no se despide a ni un solo español, para que la única preocupación de todos sea la salud y no la economía».

«Si el Gobierno no inyecta liquidez a las compañías, España acabará sin empresas y sin empleo».

«Esto es algo que deben ejecutarse de manera inmediata y hacerse de forma automática; no pueden supeditarse a trámites administrativos. El autónomo no puede ir al banco, que se hagan las comprobaciones a posteriori».