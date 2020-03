Carlos Herrera: «No todo puede ir al riñón del empresario»

Le da Carlos Herrera al socialista Pedro Sánchez hasta en el velo del paladar y lo ha vuelto a hacer este 30 de marzo de 2020.

En su monólogo de las seis de la mañana, Herrera ha comentado la decisión del Gobierno socialcomunista PSOE–Podemos de paralizar en España toda economía no esencial, mediante un decreto ley aprobado este domingo 29 de marzo de 2020.

No obstante, lo precipitado de la medida ha obligado al Ejecutivo a permitir una moratoria de un día para que las empresas puedan organizar su cierre.

Herrera ha hecho referencia a esta conducta errática por parte del Consejo de Ministros:

«Si una cosa está clara, es lo confusas que pone las cosas este Gobierno. Al parecer hoy usted tiene un día más para acudir a su trabajo si su trabajo no era esencial. A estas alturas no está claro cuáles son las actividades no esenciales, ya que el decreto deja muchas dudas».