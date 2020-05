Antonio Garamendi: «Yo no vuelvo a Moncloa a pactar algo con este Gobierno de Sánchez»

Tremendo puñetazo sobre la mesa el que ha dado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ante el acuerdo de Pedro Sánchez con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral.

Tal es el cabreo de este empresario de talante moderado que asegura que con estas condiciones, ya no le vuelven a ver más el pelo por el Palacio de La Moncloa, al menos con este Gobierno o mientras el mismo haga una cosa por delante y pacte otra por detrás.

En una entrevista este 22 de mayo de 2020 concedida al diario El Mundo Garamendi tiene claro que ahora mismo no hay diálogo social, que el Gobierno se lo ha cargado:

El diálogo social está en suspenso hasta que expliquen lo que hay. Cuando voy a una mesa me gusta que las cartas no estén marcadas. Aquí lo están. Es gravísimo este pacto en la actual situación económica cuando lo que hay que proteger es el empleo. Crea un problema grave en las empresas y en los trabajadores, que no saben ahora qué va ser de ellos. Mezclar esto con el estado de alarma como han hecho no tiene sentido.

Subraya que se ha echado por el desagüe toda confianza empresarial:

Por supuesto y la confianza es clave y tanto para las empresas españolas como para las extranjeras que miran a España. La UE, la OCDE, el FMI… Todo el mundo ha dicho que si algo se hizo bien fue gracias a la reforma laboral y que si no, España no habría salido adelante de la crisis anterior. Este juego que están haciendo en pleno coronavirus es muy grave. Es que encima se están desdiciendo y ahora no sabemos si la derogación es total o parcial. Pero ¡esto qué es!

Por supuesto, tampoco se cree las explicaciones que intenta dar ahora el PSOE rebajando el tono de ese acuerdo suscrito con Bildu:

No me lo creo. Ni lo que pone el papel ni la matización que dicen, porque deja fuera a los agentes sociales. Además la aclaración dice que van a derogar al menos partes de la reforma laboral mientras está el coronavirus ¡es increíble! Y, atención, tampoco han quitado el tercer punto que dice en cierta medida que ponen como auditor de cómo se hace este acuerdo a un tercer partido que es EH Bildu. Bastante increíble también. Además es una matización que sólo hace uno de los firmantes, porque los otros dos firmantes dicen que lo que han firmado es lo que pone y el papel pone lo que pone. El señor Pablo Iglesias afirma que es cristalino.

Asevera el presidente de la CEOE que nadie entiende ese acuerdo con Bildu:

Sí puedo decir lo que pensamos todos en CEOE y que es incomprensible. No era necesario además, parece, para conseguir la prórroga del estado de alarma. Es indignante que el Gobierno trafique con el mercado laboral para fines políticos por una votación en el Parlamento del estado de alarma. Es que no me cabe en la cabeza.

Garamendi recuerda que hace diez días fue a Moncloa a firmar un acuerdo social con el presidente, vicepresidente y varios ministros y nadie habló nada de derogar la reforma laboral:

En ningún momento me dijeron nada de esto. Aquel acuerdo fue para prorrogar los ERTE, pero cuidado porque este pacto que hacen ahora con Bildu es irresponsable y lleva a quitar la T y pasar a ERE, porque si las empresas no saben cuál va a ser la legislación que va a haber en España de aquí a unos meses, la inseguridad jurídica que se genera es total. Perjudica a todo tipo de empresas y a los trabajadores.

Asegura que a él no le vuelven a ver en Moncloa en estas condiciones para pactar nada:

De momento está claro que así no vuelvo. Esto está en suspenso y nos tendrán que aclarar muchas cosas.

Y no libra de responsabilidad a Nadia Calviño, la ministra de Economía, por mucho que ella haya intentado desmarcarse:

Para mí el Gobierno es uno y es el Gobierno el que tiene que decir qué es lo que hay. A mí no me vale que me digan que ha sido cosa de otro que pasaba por allí; insisto: el Gobierno es uno. Lo que han hecho es muy preocupante para las grandes empresas, pequeñas y medianas y autónomos. Para todos. La gente está muy enfadada y muy preocupada. Y cuando digo muy es muy. Esto es una irresponsabilidad.

E insiste en que a él, como presidente de la CEOE, no le busquen para componendas: