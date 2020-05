Puertas giratorias: Enagás ficha de consejero a un asesor de Podemos contrario al gas

Todos a chupar del bote, con opulentos sueldos, tarjetas Visa Oro, dietas y privilegios. Y gracias a las denostadas ‘puertas giratorias’ que tanto han criticado PSOE y Podemos, pero por las que se cuelan sus dirigentes en cuando pierden los chollos en política.

El consejo de administración de Enagas prepara el fichaje de uno de los asesores de Podemos en materia energética, Cristóbal Gallego, así como del ex ministro de Industria y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el ex ministro de Fomento y ex eurodiputado, José Blanco.

Cada consejero de Enagas recibió, además, el año pasado una retribución de 160.000 euros.

La elección de estos tres nuevos consejeros supondrá una ampliación del consejo de administración de la compañía gasista de 13 a 16 puestos y lo equilibrará ya que había también un amplia representación de ex políticos del Partido Popular como la ex ministras de Exteriores, Ana Palacio, o la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino.

Curiosamente, el futuro consejero de Enagás y asesor de Podemos ha respaldado desde el Observatorio crítico de la energía algunas campañas en contra del gas. Concretamente, esta organización suscribió en 2018 el manifiesto: «Gas no es la solución» junto con otras organizaciones como Greenpeace, Seo Bird Life, o la Fundación Renovables.

En dicho manifiesto se pide que no se destinen más recursos públicos a la promoción del modelo gasista y que se evalúe la necesidad presente y futura de nuevas infraestructuras de gas, que acaban por sobredimensionar el sector energético, generan endeudamiento público, encarecen las facturas y acentúan la pobreza energética.

Curiosamente, Enagás es una empresa regulada y sus beneficios dependen en gran medida del crecimiento de la red de gas y de sus usos.

Asimismo, en este manifiesta se insta a «Que se informe a los propietarios de activos sobre los riesgos económicos y de reputación que implica para sus carteras de inversión el seguir financiando proyectos que no se alinean realmente con el Acuerdo de París y sobre los beneficios que conlleva la reasignación de capital hacia el sector de las energías limpias, considerando los escenarios y tendencias tecnológicas».

Gallego ha intentado justificar hoy su incorporación al consejo de Enagas y asegura que «Personalmente he decidido aceptar la candidatura porque creo que la emergencia climática requiere actuar desde el mayor número posible de frentes. Acceder a este cargo supone una oportunidad para ocupar uno de ellos. Mi objetivo es poner mi perfil técnico y mi experiencia en cuestiones de transición energética al servicio de un sector que precisa una importante reconversión: la de desengancharse de los combustibles fósiles gaseosos para impulsar alternativas compatibles con la descarbonización (hidrógeno, biogás, etc.)».

Para el responsable del Observatorio Crítico de la Energía, «De ser aprobado, mi nombramiento plantea dos posibles conflictos de intereses, sobre los que me quiero pronunciar de forma pública: El primero tiene que ver con mi pertenencia al Observatorio Crítico de la Energía.

Las propuestas y la convocatoria de junta -prevista para finales de junio- todavía no han sido comunicadas a la CNMV.

La situación además resulta todavía más chocante en el caso de Podemos teniendo en cuenta la campaña que la formación morada realizó contra «la casta» por boca de Pablo Iglesias y la propuesta de ley planteada para acabar con las puertas giratorias.