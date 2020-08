Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 200.000 millones de dólares

Fue hace 25 años cuando Jeff Bezos hizo caso de lo que le de3cía su corazón.

Dejó su trabajo en un banco de inversiones de Wall Street, cruzó todo el país y desde el garaje de la casa de sus padres en Seattle fundó Amazon.

Era el 5 de julio de 1994.

Hoy, el presidente de Amazon, considerado el hombre más rico del mundo tiene una fortuna de 200.000 millones de dólares, según informó la revista ‘Forbes’, que apunta que en los 40 años que lleva haciendo seguimiento de las personas más ricas del planeta, nadie había logrado alcanzar este hito.

Forbes apunta que el logro del multimillonario ha sido posible después de que las acciones de Amazon cerraran la jornada bursátil del miércoles en la Bolsa de Nueva York revalorizándose por encima del 2%, con lo que su fortuna dio un salto de 4.900 millones superando los 200.000 millones.

Según la revista, el valor de los bienes del empresario de 56 años a las 17.50 GMT del miércoles en la bolsa de Wall Street ascendía a 204.600 millones de dólares, en torno a 90.000 millones más que el segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates, cuya fortuna se valora en 116.100 millones, de acuerdo con Forbes.

Las acciones de Amazon cerraron la jornada con un aumento del 2,85 %, aunque a las 21.00 GMT, durante las operaciones electrónicas posteriores al cierre del ‘parquet’ de Nueva York, los valores de su empresa perdían un 0,08 %.

La revista considera que incluso teniendo en cuenta la inflación, la fortuna de Bezos es la mayor jamás amasada.

En este sentido apunta que Bill Gates, que se convirtió en el primer multimillonario en superar los 100.000 millones de dólares, nunca se ha acercado a la cifra que ha superado Bezos.

La compañía fundada por Bezos ha sido una de las empresas tecnológicas que se ha beneficiado de las medidas de aislamiento impuestas en decenas de países en todo el mundo y sus acciones se han revalorizado cerca del 80 por ciento desde el comienzo del año.

Así, el empresario, que es también el dueño del periódico Washington Post o de la empresa aeroespacial Blue Origin, ha visto como aumentaba su fortuna de los 115.000 millones, el 1 de enero, a los 200.000 actuales.

Forbes apunta que Bezos posee el 11% de Amazon, lo que representa el 90% de su fortuna.

El multimillonario se divorció el año pasado de su esposa MacKenzie Scott a quien cedió una parte de sus acciones que poseía en Amazon. En la actualidad, Scott, con una fortuna de 63.000 millones de dólares, está considerada por la revista como la decimocuarta persona más rica del planeta.

UN TIPO DE LOS MÁS ‘NORMAL’

Nacido en Nuevo México en 1964, Bezos fue un buen estudiante que, como muchos de sus amigos y compañeros, se estrenó en el campo laboral trabajando en un McDonald’s.

Graduado con honores en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey), Bezos solo necesitó ocho años para llegar a ser vicepresidente de D.E. Shaw & Co., el banco de inversiones de Wall Street en el que trabajaba cuando decidió darle un giro a su vida.

En sus manos cayó un informe que decía que internet estaba creciendo a un ritmo de 2.300% al año.

«No había visto ni oído nada igual, y la idea de fundar una librería online con millones de títulos, algo que no podía existir en el mundo físico, era muy emocionante para mí», expuso Bezos en su discurso de 2010 en Princeton.

El empresario tenía entonces 30 años y llevaba un año casado con MacKenzie, también graduada en Princeton (de quien se separó a principios de este año).

«Quería dejar mi trabajo e irme a hacer esta locura, aunque no fuera a funcionar porque la mayoría de las startups no lo hacen. MacKenzie me animó. Siempre quise ser inventor y ella quería que siguiera mi pasión», contó.

«Yo tenía un jefe al que admiraba. Le conté la idea. Me llevó a dar un largo paseo en Central Park, me escuchó y finalmente me dijo que sonaba como una gran idea, pero que sería todavía mejor si fuera para una persona que no tuviera ya un buen trabajo.

«Esa lógica tenía sentido y me convenció para que pensara en ello 48 horas antes de tomar una decisión. Era una elección difícil, pero decidí que tenía que intentarlo.

«No me iba a arrepentir de intentar algo y fracasar, pero sí me perseguiría la decisión de no intentarlo. Tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión. Y estoy orgulloso de esa elección».

Apuesta acertada

El tiempo ha demostrado que Bezos acertó con esta apuesta, para la que no hay que olvidar que contó con el valioso apoyo de sus padres, que le dieron US$300.000 de sus ahorros para que pudiera lanzar su nueva empresa.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionJeff Bezos ha diversificado sus negocios y se ha extendido a otras industrias más allá de la venta de libros online.

Se cumplen ahora 25 años de su fundación, aunque el lanzamiento de la tienda online se produjo un año después, en 1995.

Amazon controla el 42% del mercado de libros de papel, el 88,9% del mercado del libro electrónico, y la mitad de todas las ventas online en EE.UU.

Pese al escepticismo que generó una librería virtual hace 25 años, cuando internet no estaba tan al alcance de todos, la empresa prosperó y se convirtió en el gigante que hoy conocemos.

El talento y la elección, en este caso, demostraron ser más útiles cuando van de la mano.