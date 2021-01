El ‘youtuber’ Wolverine da una dura lección sobre impuestos al periodista Javier Ruiz en CuatroTV

Esta claro que lo de algunos periodistas y Javier Ruiz es un ejemplo, es el sermón.

Este 29 de enero de 2021, en su programa de la cadena Cuatro llamado Cuatro al día, Ruiz, presentador de este espacio, se empeño en ‘educar’ a Wall Street Wolverine, uno de los youtubers que ha decidido establecerse en Andorra para pagar menos impuestos.

En un momento del programa, Wolverine puso como ejemplo el sistema económico de Dinamarca, porque su gran petición es que se deje de «perseguir a las rentas altas» como la suya.

El periodista, típico representante de la Brunete Pedrete mediática que sale siempre en apoyo de la autoridad competente, contestó al influencer:

«La presión fiscal de Dinamarca es del 46,9%, mucho más alta que en España. Lo que a ti te molesta es que nuestro Estado no sea solidario. Pues bien, te doy un dato: los 35.000 millones de euros que nos ha costado pagar la sanidad pública ahora y otros 5000 destinados al paro. Creo que no manejas bien los datos de los que hablas».

Dicho y hecho, Javier Ruiz pasó de entrevistador a consejero y le dijo a Wolverine que en vez de «dedicarse a la evasión fiscal», que votara a aquellos partidos que creyera que le representaban mejor a él y a sus intereses.

Y añadió con una de esas frases hechas que estarían muy bien, si el dinero público no terminase financiando liberados sindicales, prostíbulos para jefes del PSOE caradura, vigilancia policial en torno al chalet serrano de Pablo Iglesias, las comilonas de los invitados del socialista Sánchez, las tablets de los diputados y los chiringuitos de los amigos del Gobierno PSOE-Podemos:

«La libertad para ti es que pagues menos impuestos. Tú pagarás menos, pero gente que cobra menos que tú, tendrá que pagar más», añadió este periodista en su perorata ante Wall Street Wolverine.

El presentador recurrió a los padres del youtuber para defender sus tesis, y puso sobre el papel que su pensión se paga con los impuestos, pero Wall Street Wolverine le sacudió en la chepa a botepronto:

«Con lo que gano y me ahorro, les traeré a vivir aquí y hasta les compraré una casa».

Javier Ruiz no le explica nada a Wall Street Wolverine. Javier Ruiz sabe que a el no le va a engañar, el presentador habla para la audiencia, para intentar convencerles (engañarles) de que sus impuestos no acaban en chiringuitos y bolsillos de políticos. https://t.co/p9MyTlfE5X

— Una Mirada Libertaria 🇪🇸 (@eslibertario) January 30, 2021