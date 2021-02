Elon Musk confiesa a un empresario cómo logra gestionar todas sus compañías: «Soy un extraterrestre»

Sabíamos que Elon Musk está empeñado en colonizar Marte, pero ignorábamos esto último.

El magnate tiene un plan bastante elaborado para colonizar Marte a partir de 2022 y usar cohetes para conectar las principales ciudades del mundo en menos de media hora.

Incluso y consciente de que muchos ponen en duda la viabilidad económica de su proyectos, ha revelado de dónde va a sacar el dinero.

Lo que no había dicho nunca y tiene importancia aunque lo haya hecho en broma, es que es un ‘marciano’.

El empresario indio Kunal Shah, fundador de la ‘startup’ de tecnología financiera CRED, le preguntó la noche de este 12 de febrero de 2021 en Twitter cómo hace para administrar tantas empresas diferentes.

«¿Como se las arregla para gestionar SpaceX y Tesla, simultáneamente a una edad relativamente joven?».

Shah se refirió al empresario, de 49 años, como «señor oscuro», y le pidió que, si veía su mensaje, le respondiera.

«Soy un extraterrestre», contestó irónicamente el hombre más rico del mundo ante el cachondeo de los internautas.

«Entropía confirmada», bromeó Shah en respuesta.

@elonmusk : answer if you see this, dark lord.

— Kunal Shah (@kunalb11) February 11, 2021