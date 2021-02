¿Merece la pena el servicio de envío Yunexpress?

El seguimiento yunexpress es uno de los servicios más recomendados para el envío y entrega de productos. Sobre todo en estos momentos donde China está superando todos los datos posibles en comercio electrónico al haber podido contener bien la COVID-19, algo que afectó mucho a sus cifras en 2020.

YunExpress es el proveedor transfronterizo de servicios logísticos que es líder en China, especializado en las necesidades del comercio electrónico entre Europa y Estados Unidos con más de 15 “hubs” de transito y recolección en el mundo entero. De hecho, compite con lo grandes como DHL, FedEx o Aliexpress Shipping.

Debes saber que todos los envíos que se realizan con Yunexpress cuentan con un número de seguimiento donde se va a permitir localizar a tiempo real el paquete. Los detalles que se aportan en este número de seguimiento de Yunexpress son: ubicación, fecha y hora de envío.

Si buscas información en español, puedes entrar Pkge.net y poner el número de seguimiento del producto en el buscador que hay. Una vez que haces clic en él, te aparecerá el estado, fecha y hora del pedido. Más fácil no puede ser.

Y es que este número lo tiene el cliente cuando realiza el pedido, recibiendolo en la misma página en la que lo realizas y a través del correo electrónico que aportas a la hora de hacer el pedido. Para identificarlo, lo verás con las siglas YT seguido de varios dígitos.

En algunas ocasiones, el servicio puede verse afectado y por ello, no aparecerá el estado de tu producto al ver el seguimiento de tu pedido. Pero, no te preocupes, porque eso no significa que tu pedido se haya perdido por el camino. Si tienes dudas al respecto, puedes directamente contactar con atención al cliente de Yunexpress a través de

– Correo electrónico: info@yunexpress.com

– Correo electrónico para negocios en cooperación: partner@yunexpress.com

– Número de teléfono principal: 0755-89356329

¿Tarda mucho en llegar a España?

Por lo general, la fecha de entrega ya va a estar determinada, más o menos, una vez que haces el pedido y sobre todo, si tiene que hacer un largo trayecto desde el lugar de origen al destino, en este caso España.

Pero al poder hacer un seguimiento a tiempo real, vas a poder saber cuándo llega a la península para quedarte mucho más tranquilo y esperar ala “última milla” de al entrega, es decir, el tramo final para que el paquete sea entregado en la puerta de tu casa o en algún centro donde decidas recogerlo.

No suele demorarse más de un mes y la entrega del paquete se entregará desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde.

¿Es caro el servicio?

Lo cierto es que sus precios van a depender mucho del servicio que hayas escogido así como las dimensiones y peso del producto, así como el lugar final.

¿Se puede recoger el paquete de Yunexpress en cualquier sitio?

Por lo general, recibes los paquetes en el domicilio que hayas especificado a la hora de hacer el pedido.

Se intenta hasta en dos ocasiones consecutivas entregarlo si no estás en casa y, a partir de ese momento, se entregará en un casillero o se devolverá a algún lugar predeterminado donde puedes ir a recogerlo. Cabe recordar que las entregas de Yunexpress se realizan por toda España.

¿Y si quieres devolver el paquete?

En caso de que quieras devolver un paquete porque hay problemas en el contenido, debes contactar directamente con el remitente y hacer la devolución. Pero si ha habido algún tipo de problema con la manipulación del paquete o con el transporte que ha podido dañar su contenido, es responsabilidad de Yunexpress.