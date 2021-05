La última campaña de Correos para luchar contra el racismo certifica lo chapucero que es el amigo de Sánchez

Un buen propósito transformado en una chapuza sideral.

Está claro que Juan Manuel Serrano, al que su amigo Pedro Sánchez colocó al frente de Correos, es inasequible al desaliento y si una iniciativa le sale mal, la siguiente puede ser aun peor.

La empresa estatal de envíos postales y paquetería inició el 26 de mayo de 2021 una campaña en la que, con buenas intenciones, pretendía concienciar a sus usuarios de la lucha contra el racismo.

Sin embargo, los ideólogos de la misma no tuvieron precisamente su día.

Y es que el argumento utilizado por los responsables del lanzamiento de esa iniciativa era que cuanto más oscuro fuera el sello, menos valor tendría.

Según Correos, la idea era denunciar una realidad que se viene dando a diario en nuestra sociedad, juzgar y valorar a las personas por el simple color de su piel:

En Correos creemos que el valor de una persona no debería tener color, por eso lanzamos #EqualityStamps : una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir.

Sin embargo, nadie ha entendido la ocurrencia de Correos y, es más, consideran que la campaña promueve justo lo contrario, la segregación racial.

El cachondeo en redes sociales era para echarse al suelo de un verdadero ataque de risa:

Me parece bien el uso de colores, pero el tono de piel no tiene precio, devaluar el oscuro por qué? Y por qué no el blanco?? Por qué no valen todos igual y así hacemos la metáfora bien??

— Ironhart (@Hart_of_Iron) May 27, 2021