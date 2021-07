¿Por qué Netflix está teniendo un creciente interés en la industria de los juegos?

Si hay una plataforma de streaming que se ha convertido en la líder del mercado, esa es Netflix. Según datos ofrecidos por el portal web Statista, su número de suscriptores no ha dejado de crecer en los últimos años y ha pasado de los 21,5 millones en todo el mundo (durante el tercer trimestre de 2011) a los 192,95 millones en el tercer trimestre de 2020, lo que es una cifra de vértigo y absoluto récord.

En Netflix hay cabida para todo tipo de contenido audiovisual, desde series y películas de todos los géneros hasta contenido para el público infantil. Ahora, la plataforma de streaming, también quiere captar a los amantes del casino online y los gamers y está inmersa en la creación de su propia plataforma de videojuegos, en la que los usuarios podrán jugar, durante horas y horas, a un gran catálogo de títulos de juegos.

La plataforma se ha reunido con ejecutivos de la industria

Esta idea no es algo que la plataforma audiovisual haya ocultado en los últimos tiempos y es que el entretenimiento interactivo es por lo que quiere luchar la compañía durante los próximos tiempos. Dicha idea se ha conocido después de una reunión entre la plataforma y ejecutivos importantes de la industria de los juegos.

Son muchos los medios que ya se han hecho eco de la noticia sobre la división especialmente dedicada a los juegos de Netflix y con el que pretenderá luchar con algunas otras empresas del sector como el servicio Apple Arcade de la compañía de la manzana mordida.

Ya obtuvo licencia de “Stranger Things: The Game”

Poco se sabe, por el momento, de este nuevo movimiento de Netflix en la industria de los videojuegos. Sí es cierto que esta no sería la primera incursión de la plataforma en el mundo de los videojuegos ya que, en su debido momento, obtuvo la licencia de «Stranger Things: The Game» y, además, ya ha producido varios programas de entretenimiento interactivo, a través del lanzamiento de «Black Mirror BanderSnatch», una cinta en la que el espectador tenía que tomar decisiones sobre el personaje principal durante el desarrollo de la trama. Asimismo, lanzó el título «You vs. Wild», basada en aventuras interactivas.

Lo que queda claro con este movimiento es que a Netflix ya no le vale con las películas y las series y ahora quiere dar un paso más allá y adentrarse en la industria de los videojuegos y también liderarla, como ya ha hecho en el sector audiovisual. Lo que ahora habrá que esperar a ver si va a crear contenido de juegos existentes y desarrollará sus propios títulos.

Para los usuarios, la duda más fundamental será conocer cómo se podrá jugar a estos dispositivos, si habrá que comprar un mando adicional o desde el propio mando de la televisión. Son muchos los expertos que dudan de esta experiencia y no saben cómo le saldrá a Netflix esta jugada, como ya ha pasado con otras empresas como THQ, Midway, BAM, Eidos, Ataris o Infogrames.