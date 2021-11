España: la confianza de los ciudadanos en los bancos cae un 10%

El asunto viene de lejos.

Ya decían los romanos que errare humanum est, y por tanto, es lógico que los bancos cometan algún que otro error o tengan, simplemente, mala suerte.

Lo que ya no es fruto del azar es que se olviden de aplicar principios básicos, que no constituyen un saber esotérico u oculto.

Nada más requieren un poco de sentido común o de cultura.

Solo con haber leído El Mercader de Venecia y ver como Shakespeare pinta Shylock, lo aprenderían.

El Mercader de Venecia se publicó en 1600, pero viendo el panorama, parece actual.

La confianza de los españoles en bancos ha caído casi un 10%, del 56% en 2020 al 46,2% de este año 2021.

Según un informe un elaborado por Asufin, titulado el ‘III Estudio sobre conocimiento, hábitos y uso de fintech en España’ en el que recoge que la confianza es los bancos y aseguradora es «alta y superior» al de las empresas tecnológicas, si bien desciende con respecto al año 2020.

Así, solo un 2,3% de los encuentados habría señalado que confía plenamente en estas entidades, frente al 2,9% de 2020, mientras que un 43,9% afirma que confía en este tipo de empresas, frente al 53,1% de un año antes.

En cambio, el porcentaje de aquellos que «no confían» sube un 13,4%, desde el 11,2% de 2020, mientras que aquellos que no confían, pero ven necesario usar estos servicios representan un 36,7%, frente al 30,6% registrado el año pasado.

Estos porcentajes se encuentran dentro de un apartado del estudio sobre ‘Confianza y conocimiento de las empresas tecnológicas’ donde se recoge que el 49,5% de la población no confía en las ‘big tech’ (Google, Amazon, Facebook y Apple).

En concreto, un 45,1% no confía en estas grandes tecnológicas, aunque considera necesario usar sus servicios, mientras que un 23% no confía, frente al 21,1% de 2020, y un 4,4% declara no confiar plenamente, frente a un 5% que así lo declaraba el año pasado.

«En consonancia con lo anterior, cae con mucha fuerza los que confían, que supone ya menos de una cuarta parte, al descender al 24,0%, con respecto al 32,2% del año 2020», recoge el informe.

CESIÓN DE DATOS

En este apartado del informe sobre ‘fintechs’, Asufin también ha interrogado sobre el uso y cesión de los datos.

A este respecto, y pese a que el usuario es más consciente de ello, con un 55% de los encuestados que sabe que las empresas conocen sus datos personales, frente al 52,5% de 2020, la asociación se ha encontrado que casi la mitad de la población, el 45%, «no se muestra concernido por la cuestión».

Con respecto al sector financiero, el informe destaca que cerca de 8 de cada diez personas cree que los bancos y aseguradoras conocen datos personales.

En concreto, un 77,1% del total señala que conoce que bancos y aseguradoras manejan datos de uso y datos personales, lo que supone un 4,0% más que el 73,1% del año 2020. Mientras los que opinan que solo ceden datos de uso también descienden del 14,2% al 10,0%, un 4,2% menos.

Asimismo, la encuesta resalta que los que creen que no ceden datos sigue bajando, hasta situarse en un mínimo del 0,6%.

En general, un 94,1% de los encuestados señalan que saben que ceden datos a empresas tecnológicas y financieras, frente al 93,9% del año pasado.

En cambio, se reduce el porcentaje de ciudadanos que cedería más datos, pasando del 15,3% en 2020 al 10,1% este año.

A la pregunta de ‘por qué cedería más datos’, un 91% de los españoles lo haría por servicios más baratos (frente al 83,5% de 2020), mientras que un 53,1% lo haría para obtener servicios más personalizados (mientras en 2020 este porcentaje era del 57,4%).

Otro 50,9% cedería datos para conseguir servicios más rápidos y cómodos (frente al 52,4% de 2020) y un 33,2% lo haría para tener un servicio de atención al cliente de calidad, un porcentaje que el año pasado ascendía hasta el 35,3%.